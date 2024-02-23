大灣區｜廣州首設「跨境通辦」自助服務機 提供逾50項香港政務

行政長官在去年《施政報告》提出加快數字政府建設，並與廣東省積極協作促進兩地政務服務「跨境通辦」。創科及工業局今日（23日）公布，於廣州設置首部香港「跨境通辦」自助服務機，以方便身處粵港澳大灣區內地城市的企業和市民無須親身到港便可申辦香港的政務服務，進一步深化兩地政務服務的合作。 方便灣區企業市民 使用香港政務服務 即日起，市民可前往廣州珠江新城的廣州市政務服務中心三樓大堂，使用「跨境通辦」自助服務機申辦50多項香港政務服務。自助服務機於廣州市政務服務中心的開放時間供公眾使用（即星期一至五，上午九時至中午十二時及下午一時至五時，假日除外）。詳情請參閱「跨境通辦」專題網站。

創科及工業局發言人表示，衷心感謝廣東省政務服務數據管理局（政數局）的大力支持和廣州市政務服務中心的全力配合，創科及工業局會繼續與廣東省政數局探討於大灣區設置更多自助服務機。