大熊貓安安可可今抵港 楊潤雄︰香港準備就緒

中央送贈本港的一對大熊貓安安、可可乘坐專機今日來港。中國大熊貓保護研究中心昨午為牠們舉行歡送會；特區政府今早則在機場舉行歡迎儀式。文體旅局長楊潤雄昨在四川歡送會上致詞說，香港已準備就緒，迎接兩位新家庭成員。他又指，中央再向香港送贈大熊貓不但展現中央對特區的關愛及重視，更充分肯定香港在保育、護理及飼養大熊貓方面的工作表現。

安安和可可昨在四川成都都江堰的中國大熊貓保護研究中心檢疫，晚上「入籠」，出發往成都雙流機場作最後檢查，預計今早乘坐專機飛抵香港。大熊貓中心昨午舉辦歡送儀式，當中播放安安、可可2019年出生後的成長片段，另有一班小朋友扮成熊貓跳舞。四川的熊貓中心代表向海洋公園主席龐建貽移交兩隻大熊貓的檔案，而楊潤雄亦跟四川官員互相贈送紀念品。