大熊貓安安可可今抵港 楊潤雄︰香港準備就緒

中央送贈本港的一對大熊貓安安、可可乘坐專機今日來港。中國大熊貓保護研究中心昨午為牠們舉行歡送會；特區政府今早則在機場舉行歡迎儀式。文體旅局長楊潤雄昨在四川歡送會上致詞說，香港已準備就緒，迎接兩位新家庭成員。他又指，中央再向香港送贈大熊貓不但展現中央對特區的關愛及重視，更充分肯定香港在保育、護理及飼養大熊貓方面的工作表現。
安安和可可昨在四川成都都江堰的中國大熊貓保護研究中心檢疫，晚上「入籠」，出發往成都雙流機場作最後檢查，預計今早乘坐專機飛抵香港。大熊貓中心昨午舉辦歡送儀式，當中播放安安、可可2019年出生後的成長片段，另有一班小朋友扮成熊貓跳舞。四川的熊貓中心代表向海洋公園主席龐建貽移交兩隻大熊貓的檔案，而楊潤雄亦跟四川官員互相贈送紀念品。
專家︰兩大熊貓好大機會在港開枝散葉
國家林草局港澳台辦副主任許強興表示：這對大熊貓已做好準備，將開啟香港大熊貓繁育事業的新篇章。今日抵港的一對大熊貓5歲，中國大熊貓保護研究中心副主任李德生稱：「這個年齡算是『談婚論嫁』年齡段，」最重要是牠們能多培養感情，認為「『開枝散業』應該是機會蠻大的。」。
負責照顧兩隻大熊貓飼養員及獸醫亦會陪同赴港，協助牠們度過適應期。飼養員董禮形容安安性格開朗，活潑好動；可可的性格則是「女漢子」，相信牠們容易適應香港新生活，但仍需時適應環境及食物的變化；為方便適應會為牠們準備具四川家鄉味道的食物，例如竹子等。已照顧兩隻大熊貓超過一年半的董禮稱，每隻大熊貓在他心目中都有分量及感情，他日後訪港也會到海洋公園探望大熊貓。
獸醫成彥曦則指，已為運送大熊貓做好準備，包括大量糧水。他指，運送大熊貓的籠子有足夠供牠們轉身，站立及翻滾的空間，而前往機場的車程約為兩小時內，有關方面會控制速度，以及確保交通通暢。機上的溫度嚴格監控，另外亦會帶備藥物，準備不同預案，有需要時使用，令大熊貓得以安定下來。