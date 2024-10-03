大熊貓安安可可抵港一周 逐步適應香港環境 料最快12月中與巿民見面 (吳康琦攝)

中央贈港大熊貓「安安」和「可可」於上月抵港後，已入住香港賽馬會四川奇珍館一周。海洋公園照顧團隊表示，兩隻大熊貓現時食欲及行為正常，其中安安性格活潑，願接受新事物， 適應進度良好，至於可可性格如「公主」和「小辣椒」適應期間較謹慎，容易緊張。園方表示，有足夠經驗及人手照顧好六隻大熊貓；並相信安安可可能如期12月與公眾見面。 現時安安和可可正進行為期30日的隔離檢疫，海洋公園動物護理團隊今日(3日)分享牠們的最新情況。海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，兩隻大熊貓現時居於奇珍館的後勤房間，目前情況穩定，一天會吃4餐，進食廣東竹子比例亦由已由三、四成增加到六、七成。他又指，安安可可在入住後首兩日都有出現在新環境會做氣味標記的自然行為，牠們在牆壁、攀爬架及電子磅等位置，透過尾部腺體將氣味塗抹上面，從而為牠們提供安全感。

隔離期後再需適應 祝效忠續指，30人的護理團隊在檢疫期間會每日監察兩隻大熊貓的進食量和排便情況，並嚴密觀察其行為，而獸醫稍後將安排全面身體檢查；及後會讓安安可可在運動場探索。他預料安安可可結束30日隔離期後，再需1個月時間到運動場學習及適應，預料12月中或可與遊客見面，但強調「視乎動物適應及行為變化」，園方未來一兩個月會有進一步消息公布。

已認得護理員 海洋公園照顧團隊於7月上旬便到四川都江堰基地，與安安可可見面，其中有份接觸的海洋公園動物部助理館長梁家綸指，現時兩隻熊貓已認得護理員聲音及氣味，對護理員有信任。他續指，安安較為「為食」，「餵咗兩次就已經會親近人」，而且牠性格喜歡探索環境，是活潑好動的男孩子；至於可可性格如「公主」和「小辣椒」，喜歡「me time」，對新事物和新人比較敏感，現時進入訓練護理籠中。