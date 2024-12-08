大熊貓安安可可首日見公眾每節10分鐘　海洋公園開放前已輪候入場 (多圖)

大熊貓安安和可可今日正式在海洋公園四川奇珍館亮相，與公眾見面，園方即日起亦會每日在網上舉行數場直播，讓公眾觀賞安安和可可的動態。在海洋公園開放前半小時，已經有不少市民在入口等候，包括帶同大熊貓公仔或頭飾到場的訪客。

安安登場時繼續專注進食

海洋公園安排入場人士分批參觀，以先到先得方式在四川奇珍館外領取觀賞門票，以取得進場資格，一小時共有4節參觀，每節約10分鐘。在海洋公園開放後，有訪客立即跑往四川奇珍館外取籌，希望盡快看到一對大熊貓。

現埸所見，安安正式與公眾見面時，選擇繼續專注進食園方準備、由冰和竹葉組成的紀念品，可可就可能有一些緊張，一度消失在公眾眼前。有市民認為每節參觀時間太短，但對於能夠親眼看到一對大熊貓習慣在港生活，都感到很放心，亦有人覺得觀賞時間已經比其他地方的動物園長，期望可以與牠們互動。

羅淑佩：市民對大熊貓原名相當受落

安安和可可是中央贈港的一對大熊貓，9月底從四川空運來港，經過兩個多月的檢疫和適應後，今日正式與公眾見面。海洋公園早前為牠們舉辦命名比賽，最終決定會沿用其在四川生活時的原名安安和可可。文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席一項活動後稱，公眾毋須再適應一對大熊貓的新名、認為市民對此名字相當受落，又稱若沒有舉辦命名比賽，就不會知道大部分參加者都傾向保留原名。

▼可可今日正式與公眾見面▼