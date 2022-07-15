大熊貓安安有走動及疑進食 海洋公園籲集氣

海洋公園前日透過社交平台Facebook透露大熊貓安安狀態欠佳，已2周沒有離開「睡房」與參觀熊貓館的市民見面。公園新任主席龐建貽昨出席公園新活動時表示，希望市民為牠集氣，又說希望市民多來公園與園內動物「say hi打卡」。安安昨仍躲在睡房中，據熊貓館閉路電視觀察，安安在房中有走動，亦有走近及擺弄竹葉，疑有進食。不少市民專誠入園隔著閉路電視探望安安，祝願牠身體健康。 圖：李睿哲

海洋公園聯同賽馬會慈善信託基金的「賽馬會喜伴同行計劃」，周六(16日)推出Mr. Men Little Miss夏日派對。公園為活動舉行啟動儀式，龐建貽(圓圖)致辭時提及安安狀況，需要集氣，並形容海洋公園為最大、最好玩的大自然教室，希望市民多入園探望動物。安安已經35歲，相當於人類105歲，是全球人工飼養最長壽大熊貓，1999年與佳佳由四川來港，為中央贈港賀回歸2周年禮物，佳佳2016年時以38歲之齡去世。

這個夏日派對中，喜伴同行計劃大使「閃閃」將與Mr. Men Little Miss朋友於周六至8月31日進駐海洋公園，透過以不同性格角色為主題的遊玩設施寓教於樂，讓小朋友認識不同情緒、感受包容精神和學習關顧別人。重點活動之一「角色逐個捉」，逾百個代表不同性格特質的Mr. Men Little Miss在海洋公園與小朋友捉迷藏。公園行政總裁黃嗣輝透露，不少角色更會躲入動物館，讓小朋友認識他們的同時也認識動物。家長亦可從中吸收不同親子溝通技巧，例如在「賽馬會喜伴同行計劃——星語童遊」活動中，港大心理學家會每周到場一次開辦「同你講故事」環節。

派對其他設施不乏運動主題，包括「進擊巨型足球機」讓小朋友和大人化身足球機放電，亦有「籃球四連環」、「世一神射手」等考考眼界挑戰關卡。