大熊貓安安、可可 12.7新名揭盅 12.8見公眾

中央送贈香港的兩隻大熊貓新成員——「安安」、「可可」，市民只須再等待一個多星期便可以與牠們見面。特首李家超昨宣布，牠們將於12月8日在海洋公園香港賽馬會四川奇珍館正式與公眾見面；政府及園方於前一日、即12月7日舉行「大熊貓亮相儀式」，屆時將一併公布大熊貓命名和繪畫比賽的結果。

文體旅局指，兩隻大熊貓9月26日抵港，已於10月25日完成檢疫隔離，正適應新棲息地，狀態良好。海洋公園現正安排不同人士，包括海洋公園贊助人和贊助機構、其他合作夥伴、教育界人士和學生、基層家庭等，以小規模形式探訪兩隻大熊貓，同時讓牠們適應參觀者到訪其居所。

大熊貓亮相儀式將於下周六(12月7日)下午在海洋公園舉行。早前文體旅局主辦及海洋公園協辦大熊貓命名比賽和大熊貓繪畫比賽，共收到超過22,600份命名建議及3,000份繪畫作品，結果將於當日公布。