大熊貓家姐細佬首日亮相 逾5千人探訪 創展館單日紀錄

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」及「細佬」昨日第二日與公眾見面，雖然是一般工作日，但展館訪客駱驛不絕，全日約有近4千人次入展館探望小姊弟。海洋公園主席龐建貽昨早透露，首日開放有逾5,000人次入場，創進入「大熊貓之旅」展館的單日入場人次紀錄；又指會視乎龍鳳胎的適應情況延長探訪時間。

目前家姐及細佬只在每日早上10時至下午3時亮相，龐建貽昨出席電台節目時透露，首日亮相的5小時，平均每小時有800至1,000人次入場，全日有約逾5,000人入場，創單日最多人進入「大熊貓之旅」參觀的紀錄，網上直播亦有數千人參與，反映龍鳳胎相當受歡迎。他又笑指「當然可能在2007年的年代，『盈盈』、『樂樂』剛來時都多人，但這樣排隊，真的是首見。」