大熊貓家姐細佬首日亮相 逾5千人探訪 創展館單日紀錄

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」及「細佬」昨日第二日與公眾見面，雖然是一般工作日，但展館訪客駱驛不絕，全日約有近4千人次入展館探望小姊弟。海洋公園主席龐建貽昨早透露，首日開放有逾5,000人次入場，創進入「大熊貓之旅」展館的單日入場人次紀錄；又指會視乎龍鳳胎的適應情況延長探訪時間。
目前家姐及細佬只在每日早上10時至下午3時亮相，龐建貽昨出席電台節目時透露，首日亮相的5小時，平均每小時有800至1,000人次入場，全日有約逾5,000人入場，創單日最多人進入「大熊貓之旅」參觀的紀錄，網上直播亦有數千人參與，反映龍鳳胎相當受歡迎。他又笑指「當然可能在2007年的年代，『盈盈』、『樂樂』剛來時都多人，但這樣排隊，真的是首見。」
就是否可延長參觀時間？龐建貽指，會與飼養團隊商討，爭取延長龍鳳胎與公眾見面的時間。但龍鳳胎目前只得半歲，需要預留時間給大熊貓媽媽盈盈餵奶，故參觀時間暫時只能維持至每日下午3時。就現時小姊弟與盈盈分開兩個場館生活，待小姊弟成長，一家三口可身處同一場館時，便可延長參觀時間。
海洋公園目前以流水式安排，讓市民入場看龍鳳胎，若想逗留長一些，市民可參與每人收1,500元的貴賓團，園方今起會安排已報團人士入場，龐建貽表示，至今已收到數百個申請，部分是商業機構包場。
就收費水平，他則指，參考過其他園區的做法，亦了解到香港有一定消費能力的客群，有關收益在扣除開支後，會留作大熊貓保育工作。他續指，其他人包括基層市民，仍可在早上10時至下午3時的時段入場參觀，沒有剝奪一般人的參觀權利。
至於中央贈港的大熊貓「安安」及「可可」，自去年12月與公眾見面後，亦帶動入園人數，他透露，聖誕期間的入園人數增加三成，農曆新年時亦升一成。大熊貓相關產品銷情理想，而年票銷售在過去半年增五成。
政府每年為海洋公園提供2.8億元的保育教育資助，將於2026年停止發放。龐建貽指，公園是非牟利機構，單用於保育的開支已佔四成，「(園方)除繼續『搵錢』，自負盈虧，還要額外建(大熊貓)新館，真的需要多方面的支持。」希望與政府商討，繼續支持樂園的保育計劃工作。但公園亦會審慎理財，望達收支平衡。