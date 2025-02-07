大熊貓家姐 細佬繼續熱身 準備2.16正式見公眾

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」將於本月16日正式與公眾見面，海洋公園會於前一日、牠們半歲生日時舉辦亮相儀式。為讓這對小國寶逐步適應參觀的人流，園方近日安排不同團體入場參觀，傳媒昨日獲安排見面。園方透露，兩隻熊貓BB體重已達11公斤，每日飲3至4餐奶，預計要到9個月大時，長出恆齒後可開始吃竹。 本月15日半歲大的「家姐」和「細佬」繼續暴風式成長，體重已達11公斤，與剛出生時僅百多克天淵之別。兩隻小國寶現居於海洋公園「大熊貓之旅」，一對姊弟每日會睡15至18小時，故想看到牠們活躍一面要撞運氣。昨日牠們與傳媒有約30分鐘會面時間，全程顯得懶洋洋，家姐在較高樹幹休息，細佬則留在位置較矮樹椏「覺覺豬」。園方指，家姐爬樹技巧較高，故爬到高一些，將較矮位置留給細佬。

龍鳳胎休息期間，不時用小屁股對著在場傳媒，但難掩惹人憐愛的一面，而圓碌碌身軀在樹上睡，換睡姿時「郁嚟郁去」，似會從樹椏上墮地驚險萬分；小姊弟與媽媽盈盈活動展館不同，在隔壁的盈盈則顯得十分活躍，盡顯大熊貓招牌食相，席地大口大口嚼竹葉。 中央贈港的兩隻大熊貓安安和可可去年12月正式與公眾見面，吸引大批市民及遊客入場，海洋公園實施人流管制，市民要先取籌才能入場。至於兩隻小國寶現於本月16日與公眾正式見面，預計受歡迎程度更甚，園方或採取流水式人流管制安排，詳情最遲於本月15日亮相儀式時公布，料同日亦會公布徵求命名的方法。

分辨姊弟細看黑眼圈 市民入內後如何分辨家姐和細佬可觀察其外貌。據介紹，家姐的黑眼圈末端會翹起似鳳尾和女生般劃了眼線，背心位暫毛髮較亂；細佬黑眼圈較方形、體形較圓，毛色亦較深。 為方便照料雙胞胎，園方在細佬背部加了紫色記號，可一眼看到，園方強調屬動物安全的食用色。園方又指，家姐和細佬目前一日飲3至4餐奶，預計要到9個月大時，長出恆齒後可開始吃竹。 現時家姐和細佬與盈盈同居「大熊貓之旅」，但分別在獨立展覽，園方透露待雙胞胎再成長，活動力更強，可適應更多元的環境設施後，便會安排三母子在同一館內見公眾。