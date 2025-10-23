大熊貓搵錢 水上樂園敗家 海洋公園人流收入連續4年升 經營賺4240萬元 整體仍蝕2.7億元

去年香港大熊貓家庭迎來4名新成員，引發「大熊貓經濟」，海洋公園可謂最大受惠者，但所增收益仍未足以助公園止蝕。海洋公園昨公布業績，提及公園入場人次和收入連續4年上升，EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)虧轉盈，經營盈餘達4,240萬元；但計及折舊等非現金項目，仍錄2.747億元淨虧損，較上年度擴大逾2億元。園方指，營運穩步向好，收入和人流受惠於訪港旅客上升及大熊貓熱潮，並解釋虧損擴主因有相對較少之非現金回撥。有議員批園方未有進取營運，倡水上樂園轉型成滑雪場；另有學者認為，虧損只屬帳面數字變動，而非營運虧損，財政表現並非很差。

海洋公園歷年人流及財務狀況

海洋公園向立法會提交截至今年6月底的2024/25年度業績提及，受惠於整體訪港旅客人次持續上升及大熊貓熱潮，海洋公園連同水上樂園入場人次和收入連續4年上升，總入場訪客錄得346萬人次、按年增加10%，總收入增至12.88億元，升9%，增幅比經營成本上升3%高兩倍。反映核心業務經營狀況的EBITDA錄得總經營盈餘4,240萬元，與前年度經營虧損1,720萬元相比，增長5,960萬元。若分開海洋公園及水上樂園計算，前者經營盈餘由1.672億元增至1.907億元，上升14%；水上樂園表現仍未如理想，錄得經營虧損1.483億元，虧損縮窄20%。 公園去年旺丁旺財，但財務報表的年度虧損仍在擴大；計及折舊等非現金項目，上年度錄得2.747億元虧損，比對上年度擴大逾2億元。另外，政府提供4年、每年2.8億元的保育及教育補助將於2025/26年度屆滿，公園表示會繼續以平衡收支為目標，積極研究及採取開源節流措施。



EBITDA受惠大熊貓IP品牌及銷售 海洋公園行政總裁黃嗣輝指，EBITDA扭虧為盈，主要得益於熊貓龍鳳胎熱潮及相關IP品牌收入，大熊貓主題商品銷售額佔年度紀念品零售銷售額39%，加上24個授權夥伴的各式各樣聯乘商品總銷售額達1,983萬元。他又指，不少人專程入園觀看大熊貓龍鳳胎，其中1,500元的「專享早場」看家姐「加加」及細佬「得得」，十分受歡迎，每日40個名額，大都接客逾半，期內為樂園帶來400萬元收入。至於財務報表仍見2.75億赤字，為近十年內第八度錄得虧損。黃嗣輝指虧損數字擴大，主因是有相對較少之非現金回撥，期內折舊及撇銷為4.14億元，與2023/24年度(4.054億)相若；不過在對上年度，有2.755億元減值回撥，因此財務報表顯示虧損大為縮小。



龐建貽

龐建貽：水上樂園離賺錢仍很遠 海洋公園主席龐建貽表示，公園在2024/25財政年度於營運、保育和教育範疇皆取得重要突破，其中三代同堂的6隻大熊貓為園方的保育和教育工作帶來槓桿效益，亦讓公園可以連繫更廣泛的受眾，以及為業務增長創造了前所未有的機遇。 至於水上樂園，龐建貽指，赤字下跌緣於非夏季關閉7個月節省成本，但強調水上樂園距離賺錢仍很遠。因2013年籌建時的環境已與現時有很大分別，如外國旅客及中產家庭等目標客群減少；大灣區也開了多個同類樂園，入場費低至100元，水上樂園則「地方大成本高、收費高」。而現時尚未有解決方法，直言「飲酒一係為慶祝，一係消愁，(為水上樂園)要飲多啲(消愁)。」



田北辰 : 海洋公園就是吃老本，沒有新意。

議員倡水上樂園轉做滑雪場 實政圓桌議員田北辰回應海洋公園業績，認為虧蝕情況只屬「虛驚一場」，虧損主要來自公園的資產估值，但批海洋公園「吃老本」，未有如香港迪士尼努力進取營運，「一個是進取的，一個是不停瘦身，不進則退。海洋公園就是吃老本，沒有新意。」如計及政府每年2億元補貼，海洋公園一年內虧損近5億元，他認為最重要是政府如何看待海洋公園，明年之後是否再繼續給予支持，他認為很多香港人對海洋公園都有「情意結」。田北辰又認為水上樂園是最大問題，建議轉做滑雪場或交由康文署營運，否則「兩年之後如果政府不再資助就生存不到」。



鄺家麒 : 救動物、製造標本都要錢，佢哋嘅收入都貼咗啲落去。