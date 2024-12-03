大熊貓熱潮12月捲全城！ 安安可可準備就緒 2500「小熊貓」抵港 周六起巡展任打卡

今年12月，香港的大熊貓「黑白熱潮」，勢將為聖誕歡樂氣氛升溫！香港大貓熊家庭今年喜迎4位新成員，將於周日(8日)正式與公眾見面的大熊貓「安安」和「可可」昨率先見傳媒和受邀團體。安安、可可完成兩個月檢疫隔離後，精神狀態不錯，表現活躍，安安表演豪吃竹葉半小時，可可則優悠慢走繞場一周。海洋公園表示，兩隻大熊貓已準備就緒，近期會安排不同預覽活動，讓牠們習慣人流。另外，2,500隻雕塑「大熊貓」登陸香港，並將現身全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》。主辦方表示，活動為香港6隻大熊貓設計了一套大熊貓IP，活動期間涉及商業活動產生的IP版權費，全數捐予海洋公園作大熊貓保育用途。

海洋公園昨安排安安、可可在香港賽馬會四川奇珍館亮相，兩隻大熊貓完全不怕見人，性格好動的安安初登場時，較為安靜，但不到5分鐘便開始在場內走動，之後更躺下大吃特吃，食足近半小時竹葉。至於「小公主」熊貓可可一度趴在木床上休息，之後又走到場館內找竹葉吃；牠不止一次慢步走近玻璃，更在傳媒及攝影師面前，端坐在「皇座凳」上表演吃竹，可可最終出現約20分鐘便返回內場。

安安可可已聽懂部分廣東話

大熊貓亮相的同時，園方的講解員亦在場介紹安安、可可情況，如牠們已聽懂部分廣東話，包括名字及簡單指令，不過日後若牠們有新名字，亦須重新熟習。另外，牠們在用膳時間亦較為活躍，而最愛的食物不是竹子，「安安其實最鍾意食紅蘿蔔，可可就鍾意番薯。」海洋公園表示，5歲的安安和可可分別獨居兩個展區；鑑於牠們年輕，活動比較多，在翻新展館期間度身訂造新設施，包括有「隧道」讓大熊貓穿過，亦添加攀爬架及植物，以及提升監控系統等。大熊貓會定期互換展區，以保持對環境的新鮮感。

園方又指，安安、可可狀態良好，已經準備好迎賓，近期會安排不同預覽活動；本月8日開放予公眾參觀時，將會設置約300至400人的排隊區。海洋公園亦就文體旅局舉辦的大熊貓命名和繪畫比賽的結果將於周六(7日) 「大熊貓亮相儀式」一併公布。

與安安、可可見面(海洋公園)

·12月7日 大熊貓亮相儀式(公布新名稱)

·12月8日起 開放予公眾參觀

PANDA GO！香港遊展覽

·7至8日 星光大道

·14至15日 昂坪360

·21至22日 海洋公園

·25至26日 中山公園