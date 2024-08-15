大熊貓盈盈19歲生日前夕誕龍鳳胎　團隊4日前始檢測出懷孕

海洋公園一對大熊貓傳來好消息。政府宣布，盈盈和樂樂在今年3月完成自然交配，經過近5個月孕育期後，盈盈在19歲生日前夕、今日凌晨2時05分和3時27分誕下一對雌性和雄性大熊貓寶寶龍鳳胎。

盈盈和樂樂是中央政府2007年贈送予香港特區的一對大熊貓，特首李家超表示，牠們在中國成立75周年為港誕下首對可愛的大熊貓，別具意義，又再一次衷心感謝國家向香港送贈大熊貓，充分顯示對香港特區的關心和支持。

有紀錄以來最年長初次產子大熊貓

海洋公園主席龐建貽表示，港產大熊貓寶寶誕生及即將有新大熊貓到港，對海洋公園以至整個香港都是振奮人心的消息。他續說，盈盈是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓，這對大熊貓寶寶的誕生是個罕有案例。他感謝公園動物護理及獸醫團隊對盈盈和樂樂無微不至的照料，以及中國大熊貓保護研究中心多年來與公園合作無間，為園方提供專業意見及協助， 讓盈盈和樂樂得以榮升父母。

昨晚穿羊水生產過程歷時5小時

大熊貓一向以難於繁殖見稱，隨着年齡增長成功產子的機會就更微。海洋公園透露，盈盈上月底開始出現食慾下降、休息時間增加、荷爾蒙水平變化等妊娠或假懷孕症狀。由於大熊貓懷孕十分難以檢測，公園獸醫團隊與熊貓中心的專家至4日前，即本周日始透過超聲波掃描檢查，確認盈盈懷孕。盈盈昨日開始出現頻繁活動及煩躁等臨盆徵兆，並於約晚上10時羊水穿破。公園指，首次生產的盈盈全程表現非常緊張，經過團隊和專家安撫下，最終先後平安誕下一對雙胞胎，整個生產過程歷時5個多小時。