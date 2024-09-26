大熊貓經濟｜南區「處處大熊貓」 主題糕點街頭布置吸客

園方所處的港島南區已做好準備迎接「大熊貓經濟」，有中式糕點推出熊貓元素糕點，大熊貓儼然成為「南區吉祥物」。(中通社)

中央送贈香港的兩隻大熊貓「安安」、「可可」抵港，令海洋公園有6隻大熊貓。園方所處的港島南區已做好準備迎接「大熊貓經濟」，有中式糕點推出熊貓元素糕點，亦有熊貓主題巴士綵艇、彩旗等「打卡」布置，大熊貓儼然成為「南區吉祥物」。

儼然成南區吉祥物 冀特色店鋪變「網紅店」

中通社報道，位於香港仔大道的「大記糕點」近日推出有大熊貓元素的糕點，如黑芝麻椰汁糕、竹子形狀的斑斕椰汁糕、以及包裝成竹子形狀的玉米鬚水等，價格5元至20元不等，吸引街坊遊客光顧。

東主王先生稱主題糕點兩周前就開始構思，老板娘兩天沒睡設計花樣圖案，熊貓的黑白兩色用傳統糕點的黑芝麻和椰汁制作，「但繪制圖案時，很多都要手工，不能批量生產。不同款式大熊貓糕點有不同主題，很多制作複雜的口味更好，一到店就斷貨。」他指出售一周銷量不錯，相信大熊貓能帶動南區旅遊產業，吸引不少東南亞旅客前來，亦能將不少特色店鋪帶成「網紅店」。