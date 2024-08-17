大熊貓龍鳯胎仍脆弱　專家團隊全天候照顧　料數月後見大家(有片)

大熊貓「盈盈」為香港喜添一對龍鳳胎，為第一對在港出生的大熊貓。海洋公園公司主席龐建貽及動物及保育部主管祝效忠昨晚會見傳媒，龐建貽表示，非常雀躍開心，認為盈盈誕下龍鳳胎屬非常罕有的案例，並感謝海洋公園獸醫團隊和中國大熊貓保護研究中心的支持，努力照顧。他指，雖然兩個寶寶已出生，但仍很脆弱，未來專家會繼續全天候監察其情況。
龐建貽指，盈盈是有紀錄以來首次生育時年紀最大的大熊貓，而且是雙胞胎，是罕有案例。他指雙胞胎目前狀況脆弱，處於「收水期」，體重會進一步降低，團隊及兩位四川專家會全天候照顧雙胞胎，而盈盈生產後很累，現時大部分時間都在休息，希望牠盡快恢復體力，以照顧自己的寶寶，團隊也會幫助牠盡快復原。預計兩隻大熊貓寶寶將會在數月後才與市民正式見面。他又預告，會邀請全港市民一同為龍鳳胎和兩隻即將來港新大熊貓改名，將喜悅及運氣帶到香港不同角落。
8月11日透過超聲波掃描檢查確認盈盈懷孕
祝效忠表示，新生的大熊貓姐弟分別重122克及112克。對於盈盈生產前未有其懷孕的消息公布，祝效忠解釋大熊貓一般在3月發情，期間只有數天，不論是否懷孕都可能食欲降低，容易疲倦等徵狀，護理人員最快要在大熊貓生產前14天才可通過超聲波檢驗確認，要照超聲波有困難，因盈盈會有煩躁的情況，而團隊不能打麻醉藥，故在最近才能確認是否有懷孕，因此，公園的獸醫團隊與熊貓中心的專家，在8月11日透過超聲波掃描檢查，才確認盈盈懷孕。
海洋公園公開大熊貓寶寶最新的生活照，可見兩寶寶在加護箱爬行，並由工作人員用奶樽餵奶。園方提醒市民可留意新建立的IG專頁，追蹤大熊貓的最新資訊。