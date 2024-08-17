大熊貓龍鳯胎仍脆弱　專家團隊全天候照顧　料數月後見大家(有片)

大熊貓「盈盈」為香港喜添一對龍鳳胎，為第一對在港出生的大熊貓。海洋公園公司主席龐建貽及動物及保育部主管祝效忠昨晚會見傳媒，龐建貽表示，非常雀躍開心，認為盈盈誕下龍鳳胎屬非常罕有的案例，並感謝海洋公園獸醫團隊和中國大熊貓保護研究中心的支持，努力照顧。他指，雖然兩個寶寶已出生，但仍很脆弱，未來專家會繼續全天候監察其情況。

龐建貽指，盈盈是有紀錄以來首次生育時年紀最大的大熊貓，而且是雙胞胎，是罕有案例。他指雙胞胎目前狀況脆弱，處於「收水期」，體重會進一步降低，團隊及兩位四川專家會全天候照顧雙胞胎，而盈盈生產後很累，現時大部分時間都在休息，希望牠盡快恢復體力，以照顧自己的寶寶，團隊也會幫助牠盡快復原。預計兩隻大熊貓寶寶將會在數月後才與市民正式見面。他又預告，會邀請全港市民一同為龍鳳胎和兩隻即將來港新大熊貓改名，將喜悅及運氣帶到香港不同角落。