大熊貓龍鳳胎新名揭曉，家姐叫「加加」細佬改名「得得」。

大熊貓龍鳳胎今日(27日)改名！在超過35,700份命名建議中，有兩個名脫穎而出，其中「家姐」 會更名為「加加」(Jia Jia)，而「細佬」就叫「得得」(De De)。
海洋公園公布港產大熊貓龍鳳胎命名比賽結果，家姐會改命為「加加」，亦有「家」的元素，也有美好的意思，寓意加油、家國騰飛；而「得得」就寓意「香港事事都得」， 粵音同時亦與中國傳統的「德」同音。
入境處頒發出生紀念狀
為慶祝兩隻大熊貓得到新名，入境事務處長郭俊峯代表處方，向「加加」、「得得」頒發「出生紀念狀」，文件上除了有牠們的大頭相之外，亦會有姓名等等資料；紀念狀會放在大熊貓之旅展館展出。
文體旅局長羅淑佩說， 龍鳳胎出生令人非常感動，亦標誌著國家和香港在大熊貓保育工作方面重大的成果。她又指，作為評審主席翻閱市民提交的名子，有感市民對家姐細佬的愛，每個名子都別具深意，有的充滿童趣，有的亦充滿祝福。她續指，熊貓護理工作需持之以恆，希望市民常來到海洋公園探望一對大熊貓寶寶，以及4隻大熊貓「盈盈」、「樂樂」、「安安」、「可可」。
1999年起已一直使用普通話拼音
海洋公園公司主席龐建貽指，「加加」和「得得」都是美好寓意的名字，如「加加」有加油的意思，「咁我諗香港人好鍾意講香港加油啦」，而得得亦有「香港人乜都得嘅」。 至於熊貓的英文名為甚麼是使用普通話拼音，他指由1999年熊貓「安安」、「佳佳」，到中央贈港大熊貓「安安」、「可可」已一直使用普通話拼音。
至於剛過去的五一黃金周，龐建貽指指承接復活節的良好勢頭，五一黃金周得到了很好的成績，人流升了接近四成，總收入超過四成，人均銷售有良好的增長。至於遊客方面，非本地旅客增長超過兩成，有關熊貓IP推廣，現時已有超過500款產品，當中超過一半已售的產品已經是與大熊貓有關。