大熊貓龍鳳胎新名揭曉，家姐叫「加加」細佬改名「得得」。

大熊貓龍鳳胎今日(27日)改名！在超過35,700份命名建議中，有兩個名脫穎而出，其中「家姐」 會更名為「加加」(Jia Jia)，而「細佬」就叫「得得」(De De)。

海洋公園公布港產大熊貓龍鳳胎命名比賽結果，家姐會改命為「加加」，亦有「家」的元素，也有美好的意思，寓意加油、家國騰飛；而「得得」就寓意「香港事事都得」， 粵音同時亦與中國傳統的「德」同音。

入境處頒發出生紀念狀

為慶祝兩隻大熊貓得到新名，入境事務處長郭俊峯代表處方，向「加加」、「得得」頒發「出生紀念狀」，文件上除了有牠們的大頭相之外，亦會有姓名等等資料；紀念狀會放在大熊貓之旅展館展出。