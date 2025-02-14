大熊貓龍鳳胎流水式入場 辦貴賓團收1500元免排隊留耐些

家姐與細佬迎來半歲生日，園方周六將舉行亮相儀式，周日正式與公眾會面。龐建貽指，小姊弟年紀尚幼，初期每日只會安排早上10時至下午3時亮相，料每日可招待4,000至5,000人，其他時間要留待做檢查和訓練，亦要預留時間給大熊貓媽媽盈盈餵奶。他又形容「大家都知道大熊貓寶寶始終會繼續在香港」，探訪時間不一定選擇周末，可在平日其他日子入場。

大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」周日(16日)正式與公眾見面，海洋公園主席龐建貽透露，初期每日早上10時至下午3時亮相，並採取「流水式」入場安排，公眾約有5分鐘參觀時間。另園方將開辦「貴賓團」，每日一團名額40個，每人收費1,500元，在開園前先入園參觀。

流水式入場料逗留5分鐘

中央贈港的兩隻大熊貓安安和可可，市民要先取籌再入場。預計家姐與細佬「吸粉力」更高，加上大熊貓之旅展館只可容納約100人，龐建貽指，入場看家姐細佬，會以流水式安排，預計公眾有約5分鐘參觀時間，相信有足夠時間「打卡」，但建議「沿路打卡」，預計入場人士眾多，籲公眾忍讓。

貴賓團開園前入場

對於不欲排隊等候、想增長逗留時間看家姐細佬的人士，園方每日舉辦一團、一行40人的「貴賓團」，開園前半小時、即早上9時30分入場，每人收1,500元。龐建貽解釋，明白部分香港人平日要上班，周末亦沒有太多時間排隊，而作此特別安排，「再加上公園始終要開源，希望可借助這個貴賓團創造更多收入。我覺得這個定位適合，我們亦都當然會有證書可以給予貴賓，待他們可以紀念來看大熊貓寶寶的這一刻。」並透露已有人表示有意報團。