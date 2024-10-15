大熊貓龍鳳胎滿兩個月 海洋公園料農曆前後見公眾

海洋公園大熊貓盈盈誕下的龍鳳胎不經不覺已兩個月大。家姐和細佬的熊貓樣漸成形，除毛髮漸長，一對標誌式大大黑眼圈亦已出現，園方昨發布新影片，家姐更可在特製育嬰床上迅速爬行；在暴風式成長下，牠們出生時僅逾百克重，現時體重分別為2.7公斤和2.5公斤。海洋公園動物及保育主管祝效忠稱，預料約農曆年前後，待兩隻港產大熊貓約半歲大，即可與市民見面。 龍鳳胎於8月15日出生，海洋公園動物護理團隊與中國大熊貓保護研究中心專家昨分享牠們成長歷程。在團隊全天候無微不至的照顧下，小姊弟茁壯成長，出生時僅重122克的姊姊已增至2.7公斤；而細佬則由112克增磅至2.54公斤。祝效忠說，一對大熊貓寶寶本月上旬已開眼，目前叫聲有力、雄壯、身體長滿黑白色毛髮。園方昨發布新影片，除可聽到家姐響亮叫聲，更可看到在特製的嬰兒床上向前爬行接觸「新世界」。



細佬相隔個多小時出世 盈盈突然產子，令不少港人感驚喜及意外。祝效忠憶述，盈盈生產當天，產前超聲波檢查只照到一個胎兒，直到姊姊誕生後，熊貓中心的專家繼續仔細觀察盈盈，估計牠可能懷有雙胞胎，「結果細佬在個多小時後出生，整個團隊都驚喜萬分，興奮心情至今仍然高漲。」 大熊貓BB體重和身形暴脹，有賴團隊悉心照顧，如大熊貓寶寶初生首數天為關鍵期，作為龍鳳胎保母的海洋公園動物部助理館長胡綺琪和動物部高級監督殷漫萍更衣不解帶留在園內照料。滿一周後，大熊貓BB已轉飲用配方奶，但每個步驟仍要一絲不苟。殷漫萍補充，準備乳汁由調配、過濾、加熱至用手背測試溫度，龍鳳胎現時一日三餐，每餐相隔8小時，飲奶後亦如人類BB，要掃風、打嗝吐出多餘空氣，避免嘔吐。 家姐眼圈尾端微向上 細佬黑眼圈較圓 龍鳳胎逐漸成長，兩名保母透露，從外貌和性格亦有不同，如家姐相對「溫柔文靜」，眼圈位置尾端微微向上，背心位毛髮較鬆，細佬則因為是「男仔」，比較有雄性氣概、粗獷一些，黑眼圈較圓，毛色亦更深。她們補充指，因為牠們「年紀仍細」外貌會不斷變化，且睡覺時間較多，真正個性則要待長大後才可知悉。 雖然有專業保母照顧，親子時間仍不能缺，盈盈身形體重與龍鳳胎有天壤之別，如何確保盈盈安全情況下照顧BB呢？團隊透露，預備了特殊工具，如母子或母女一齊睡時，團隊會用高爾夫球棍將牠們分隔，令雙方保持一定距離，有需要時會用高球棍將龍鳳胎「撈走」。



盈盈食量回復七至八成 談及高齡產婦的盈盈復原情況，胡綺琪指，盈盈因產後極度疲憊而食慾不振，而牠又特別挑食，如大部分大熊貓都喜歡的蜂蜜，牠卻完全提不起興趣，團隊唯替盈盈準備電解水，希望甜味令牠可多攝取水分。現在盈盈的狀態已顯著提升，食量回復到以往七至八成，亦可以配合護理員做恆常檢查。 中國大熊貓保護研究中心專家董禮指，高齡大熊貓孕婦在四川的熊貓中心並不罕見，但盈盈作為高齡初產孕婦，仍要仔細照顧；又指盈盈原本是一隻好有個性的大熊貓，形容如公主般，但產後性格有轉變，母性很強，照顧子女時十分專心。 研改善系統直播龍鳳胎生活 海洋公園動物護理團隊全日24小時監察和照顧龍鳳胎，亦不時在社交平台發送最新相片和影片供粉絲了解。祝效忠透露，團體正研究改善育嬰室的閉路電視系統，讓公眾可透過直播了解小姊弟的情況。他又說，預料約農曆年前後，待兩隻港產大熊貓約半歲大可與市民見面；約3歲後會離開盈盈獨自生活，屆時公園會考慮改建現有的熊貓館，又或者探討擴建。