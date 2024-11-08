大熊貓龍鳳胎11.23出生百日 海洋公園開派對贈紅雞蛋豬腳薑

首對港產大熊貓雙胞胎即將100日大！海洋公園於11月23及24日為牠們舉行百日慶典派對，包括向入場訪客派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋、園內直播家姐及細佬生活、送出獨家贈品、設大熊貓主題工作坊，讓旅客親手製作大熊貓紀念品帶回家。暫停開放3個月的熊貓館「大熊貓之旅」亦於11月23日起重開，榮升爸爸的大熊貓樂樂將再與大家見面；至於大熊貓雙胞胎則預計明年2月才與公眾見面。

港產大熊貓雙胞胎8月15日出生，這對孖寶將於11月23日滿100日，海洋公園將安排不同慶祝活動，包括11月23及24日分別在海洋公園入口及自然生態徑附近向入場訪客派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋；夢幻水都平台已變身成最「熊」打卡位；亞洲動物天地設照片牆，透過照片如時光隧道般看小姊弟「暴風式成長」；海濱樂園廣場還有扭氣球活動，向旅客贈送以大熊貓為主題的造型氣球。