大熊貓龍鳳胎11.23出生百日 海洋公園開派對贈紅雞蛋豬腳薑

首對港產大熊貓雙胞胎即將100日大！海洋公園於11月23及24日為牠們舉行百日慶典派對，包括向入場訪客派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋、園內直播家姐及細佬生活、送出獨家贈品、設大熊貓主題工作坊，讓旅客親手製作大熊貓紀念品帶回家。暫停開放3個月的熊貓館「大熊貓之旅」亦於11月23日起重開，榮升爸爸的大熊貓樂樂將再與大家見面；至於大熊貓雙胞胎則預計明年2月才與公眾見面。
港產大熊貓雙胞胎8月15日出生，這對孖寶將於11月23日滿100日，海洋公園將安排不同慶祝活動，包括11月23及24日分別在海洋公園入口及自然生態徑附近向入場訪客派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋；夢幻水都平台已變身成最「熊」打卡位；亞洲動物天地設照片牆，透過照片如時光隧道般看小姊弟「暴風式成長」；海濱樂園廣場還有扭氣球活動，向旅客贈送以大熊貓為主題的造型氣球。
園方安排大熊貓DIY工作坊，讓入場人士以輕黏土製造大熊貓小雕像，或在木畫布上繪畫和做手工，並將「大熊貓」紀念品帶回家。此外，園方在指定時間亦安排大熊貓雙胞胎百日慶典特別版歌舞表演，晚上7時「夢幻水都人工湖」上演期間限定大熊貓主題「光影盛夜」表演。
除以上限時活動外，威威劇場設大型LED屏幕，由11月23日起每日中午12時及下午2時實時直播這對孖寶一舉一動，每節30分鐘，當日下午4及6時，則會重播相關片段。
為慶祝新成員加入，海洋公園特別推出一系列以大熊貓寶寶為主題的紀念品，如「盈盈育兒布偶」，園方指，產品靈感來自動物護理團隊早前為盈盈預備、沾有大熊貓寶寶氣味的布偶公仔。公園還準備了各種精彩主題美食，包括熊貓朱古力、派對熊貓牛油曲奇和熊貓牛油酥餅，配搭熊貓圖案鮮奶或泡沫咖啡等。
海洋公園將推出大熊貓雙胞胎特別版會員證，由10月1日至明年2月9日期間購買全年會籍的會員，可於12月1日起兌換印有大熊貓寶寶萌樣的特別版會員證。現時成為全年會員，可每月換領限定的大熊貓珍藏卡，可湊成一幅大熊貓家族特別拼圖。