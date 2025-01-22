大熊貓龍鳳胎2.16與公眾見面 李家超︰名命活動 稍後公布

新春期間，香港有大量不同活動，行政長官李家超指，預計內地一連八日新春假，會有超過140萬旅客訪港，按年升一成四；當局會做好準備，確保各方面順暢有序，旅客有良好體驗。他亦宣布，海洋公園港產大熊貓龍鳳胎亮相亦是其中一項新春活動，預計下月15日舉行亮相儀式，翌日起與公眾見面。

海洋公園港產大熊貓龍鳳胎於下月15日已6個月大，李家超昨宣布，當日將舉行亮相儀式，翌日、正月十九星期日、即2月16日開始，與公眾見面。

李家超與夫人早前亦到海洋公園探望一對大熊貓寶寶，指牠們正健康成長。市民現時以家姐、細佬稱呼牠們，李家超指，仍然會有命名活動，「我們希望這個大家庭的喜悅，每個人都可以分享，有個命名活動會更添溫暖、喜悅感覺，細節我們稍後宣布。」