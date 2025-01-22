大熊貓龍鳳胎2.16與公眾見面 李家超︰名命活動 稍後公布

新春期間，香港有大量不同活動，行政長官李家超指，預計內地一連八日新春假，會有超過140萬旅客訪港，按年升一成四；當局會做好準備，確保各方面順暢有序，旅客有良好體驗。他亦宣布，海洋公園港產大熊貓龍鳳胎亮相亦是其中一項新春活動，預計下月15日舉行亮相儀式，翌日起與公眾見面。
海洋公園港產大熊貓龍鳳胎於下月15日已6個月大，李家超昨宣布，當日將舉行亮相儀式，翌日、正月十九星期日、即2月16日開始，與公眾見面。
李家超與夫人早前亦到海洋公園探望一對大熊貓寶寶，指牠們正健康成長。市民現時以家姐、細佬稱呼牠們，李家超指，仍然會有命名活動，「我們希望這個大家庭的喜悅，每個人都可以分享，有個命名活動會更添溫暖、喜悅感覺，細節我們稍後宣布。」
春節料140萬內地旅客來訪港
李家超又指，大熊貓寶寶亮相是其中一項新春活動，預計由農曆年廿九至初七、內地一連八日春節假期，有140萬內地旅客訪港，平均每日訪港人次較去年國慶和農曆新年分別增加3%及14%，已指示各部門做好準備制定人流、口岸出入境管理預案。
就口岸通關時間，他指，由政務司長主持的跨部門工作小組會針對每個節日的情況，以及評估整體旅客數字作出適當安排，口岸通關時間須與內地商討及配合，按實際情況考慮是否需要延長，正與內地商討，本周內會有公布。
李家超透露周六起一連4日，他會與司局長探訪街坊，關心基層，向他們送上祝福，共慶節日。