大熊貓｜商戶歎熊貓經濟未熾　江玉歡︰勿高估熊貓產品吸引力

熊貓打卡點遍布全港，實體「熊貓經濟」卻未成氣候。推售熊貓糕點的香港仔大記糕點負責人邱女士向《am730》表示，銷情理想，但香港仔熊貓商戶只此一家，未有協同效應，指政府推動「熊貓經濟」有欠積極。推售熊貓茶果的糕點時光創辦人李昕君認為，熊貓熱潮未熾，商戶不敢貿然投資研發熊貓產品，建議政府加大採購熊貓產品。立法會議員江玉歡指，不要高估熊貓產品的吸引力，香港需找到「熊貓經濟」與其他地方的比較優勢。 記者︰曾偉龍

大記糕點歎香港仔僅一熊貓商戶 大熊貓安安、可可去年抵港，引起「熊貓經濟」討論，行政長官李家超上月表明要將大熊貓的好事變成「大好事」、「更好事」，各方面要一起努力。南區區議會去年9月起已接連推出兩輪「南區處處有熊貓」系列活動，除有大量「打卡」拍照地點，亦有商戶推出熊貓小食。 熊貓經濟推行多月，早於8月研製熊貓糕點的香港仔大記糕點現時推出熊貓主題的大菜糕、芝麻糕、椰汁糕和木槺布甸，合共每日出售近百件，負責人邱女士向《am730》表示，熊貓糕點生意隨熊貓熱潮起跌而上落，但貨品仍然「日日清」，除有來自沙田、東涌、離島的市民慕名購買，亦有人訂購作商業活動或家庭派對小食，而由於糕點每日新鮮炮製，故暫難增加產量。 她又慨歎，其糕點店是香港仔唯一一間有出售熊貓產品的商戶，缺乏協同效應，未能以熊貓主題招攬遊人，「其他店舖唔做，得我一間，啲客專誠嚟搵我哋，其他舖都可以做，酒店做熊貓點心，舖頭賣熊貓衣襪……(遊人)點都嚟香港仔行下、睇下熊貓」。她又說，她研發熊貓糕點出於熱情，但明白其他商戶研發新產品需考慮成本，期望政府可資助小商戶研發熊貓產品和裝飾店面，「輕賞之下，都有勇夫」，現時政府推動「熊貓經濟」有欠積極。 邱女士又相信，熊貓熱潮隨在海洋公園農曆新年後展出熊貓龍鳳胎後到達高潮，未來會冷靜下來，「廟街夜繽紛都冇得要佢幾年晚晚都咁繽紛」，現時對「熊貓經濟」的心態是「隨緣」，「順其自然，多人鍾意(熊貓糕點)，(我)都開心」。 ▼南區不乏熊貓相關「打卡」點▼

糕點時光冀政府增加採購熊貓產品 另一個「先鋒」熊貓商戶糕點時光早於2至3年前已經推出熊貓造型茶果，創辦人李昕君表示，「熊貓經濟」後銅鑼灣崇光店的熊貓茶果銷情上升15%至20%，「市道差，升10%都好好」，相信不少旅客或遊人購買用作送禮，但主打街坊客的將軍澳和北角店銷情則無起跌。 她認為，現時市面熊貓熱潮未夠熾盛，商家在零售市道不景下，未敢投放研發新產品，「如果好hit，搵到錢，個個都做啦，大家都未感受到個熱潮，特別係經濟環境(不佳)」。她說，難以估計熊貓熱潮會持續多久，而商戶會考慮熱潮的延續性，才決定會否額外投放開發產品，她希望政府可以帶頭採購和使用熊貓產品，製造需求，「市民多啲地方見到，先會引起潮流，去消費」。 江玉歡促勿高估熊貓經濟成效 立法會議員江玉歡表示，推動「熊貓經濟」需實是求是，不能一窩蜂去做，更不可高估熊貓產品的吸引力，「唔好自我感覺良好……做產品研究、市場調查，(熊貓經濟)如果唔係咁美好，就唔好過份美化……唔想繼夜繽紛後，再嚟一次」。 她認為，香港需找到「熊貓經濟」對比其他地方的優勢，循序漸進，「熊貓唔係香港獨有，日本、重慶都有賣熊貓嘢……6隻熊貓只係香港人先識，外國人點識安安、可可、家姐、細佬，唔係個個遊客都會因為安安、可可買嘢，產品係咪特別？係咪吸引？個edge(優勢)喺邊？」她說，熊貓經濟是一個機會，但需要持之以恆發展，「市場有錢自然就會搵」。 葛珮帆指港推動熊貓經濟欠經驗 立法會議員葛珮帆指，本港就推動發展本地熊貓經濟已推出多項措施，熊貓為主題的商品亦愈來愈多，然而9月至今，參與的商戶只佔少數，對比起在日本、澳洲等地的熊貓經濟效益，香港仍在起步階段。 她指，香港在發展文創旅遊產品及手信等，乃至將大熊貓及護理員包裝成明星、形成產業、帶動社會的經濟效益方面，同樣缺乏經驗。她認為發展熊貓經濟最重要的，是要說好香港熊貓的故事，政府及商界都要發揮無限創意，鼓勵企業創作更吸引且具有大熊貓形象及香港特色的獨特文創產品，讓熊貓結合IP廣泛地運用於各個產業，吸引消費者注意，創造更大經濟效益。 陸頌雄指「熊貓經濟」經營需時 立法會經濟發展事務委員會成員陸頌雄表示，「熊貓經濟」非一蹴而就，需要時間讓動物的故事與城市的連結，但香港的熊貓故事性未夠強，希望文創界創造屬於香港的熊貓IP，建議政府可帶頭在大型活動中採用熊貓大使，或舉辦熊貓IP創作大賽。他又指，推動「熊貓經濟」關鍵在於市場力量，但熊貓食品和公仔等的「熊貓經濟」附加值不高，文創界需要努力，商界亦可以「借東風」推出熊貓時裝和食品等產品。

▼安安已正式與公眾見面▼