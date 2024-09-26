大熊貓｜安安可可搭專機抵港　陳國基：將更多歡樂溫馨帶給市民 (更新)

陳國基指，兩隻大熊貓將運往海洋公園隔離檢疫30日，其後用約1個月時間適應新居所，將視乎適應情況，並聽取專家意見，盡早安排兩隻大熊貓與公衆見面。他又說，海洋公園會在未來兩、三個月，會與社會各界舉辦不同活動，包括徵名及繪畫比賽等，帶動喜迎大熊貓的歡樂氣氛。他祝願一對大熊貓在香港大家庭健康成長，聯同盈盈、樂樂及可愛龍鳳胎，將更多歡樂和溫馨帶給市民。

【12:30更新】 國泰航空運送中央贈港兩隻大熊貓的貨機，在早上11時許抵達香港國際機場。漁護署和海洋公園工作人員分別為安安和可可檢查，其後載著兩隻大熊貓的運輸籠，由升降台運至停機坪，籠內大熊貓一度好奇探頭張望，兩隻大熊貓乘坐專車往海洋公園檢疫。特區政府在機場舉行大熊貓歡迎儀式，政務司長陳國基致辭時表示，尚有數天就是中華人民共和國成立75周年的大喜日子，他形容在充滿喜悅的時刻，迎接一對剛成年和充滿活力的大熊貓加入香港大家庭屬「喜上加喜」。

基地 工作人員及民眾送別

中央贈送本港的一對大熊貓「安安」及「可可」於凌晨在中國大熊貓保護研究中心四川都江堰基地啟程，乘搭飛機赴港。安安和可可分置兩個運輸籠，再由卡車運上貨櫃車送往機場，牠們不時四處張望，來回走動，箱內備有竹葉和水果，供大熊貓肚餓時食用。本港時間上午約8時，安安及可可抵達四川成都雙流機場，由機場人員運送登上國泰貨機。現場可見海洋公園派遣俗稱「奶爸」的飼養員Matt在停機坪觀察大熊貓情況。飛機於上午約9時起飛，中午前抵達香港國際機場。

本港時間凌晨2時許，臨別在即，都江堰基地一批工作人員在路旁拉起橫額，舉起印有「安安」和「可可」的圖像牌送別；基地外亦有民眾專程來到與安安、可可道別。

杜小姐：「即使看不見(安安和可可)，就是在車裡面我看不見，但是我們想目送著牠，目送著開著車走，因為畢竟牠是離開家了。不好意思，我有點激動，不好意思……每一隻熊貓我們都愛，我計劃在後半年我想去看牠們，因為我也知道在香港養的(熊)貓也非常好。」

周小姐：「我就是來送我們的國寶大熊貓，因為很放心，在香港讓他們過得幸福。牠們要去一輩子，但是我們也很放心在那裡的生活，但是我們再來送牠最後一程，就是過來。」