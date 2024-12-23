大熊貓｜安安可可首次在港過聖誕　海洋公園特別製作可食用「聖誕卡」

大熊貓安安、可可今年首次在香港過聖誕節，海洋公園特別為牠們製作可食用的「聖誕卡」。園方指一對大熊貓已逐步適應新環境，每日進食4餐。 海洋公園動物護理團隊除了為一對大熊貓製作可食用的「聖誕卡」，在一片冰托盤上，貼上大熊貓造型的南瓜，還有以紫薯及紅蘿蔔拼成的「Merry Christmas」字母。另外，園方為牠們悉心準備以竹子拼成的聖誕樹，樹頂的星星以牠們喜愛吃用的「窩窩頭」製成。

安安及可可早前正式與遊客見面，護理團隊指原本較文靜的可可比以往大膽，會走到前排與遊客「打招呼」。安安則較貪吃，看到放在牠面前的食物，會用雙手拿起食物並輪流進食。現在用四川話呼叫一對大熊貓的名字時，牠們很快便走到護理員身邊。