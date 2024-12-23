大熊貓｜安安可可首次在港過聖誕　海洋公園特別製作可食用「聖誕卡」

大熊貓安安、可可今年首次在香港過聖誕節，海洋公園特別為牠們製作可食用的「聖誕卡」。園方指一對大熊貓已逐步適應新環境，每日進食4餐。
海洋公園動物護理團隊除了為一對大熊貓製作可食用的「聖誕卡」，在一片冰托盤上，貼上大熊貓造型的南瓜，還有以紫薯及紅蘿蔔拼成的「Merry Christmas」字母。另外，園方為牠們悉心準備以竹子拼成的聖誕樹，樹頂的星星以牠們喜愛吃用的「窩窩頭」製成。
安安及可可早前正式與遊客見面，護理團隊指原本較文靜的可可比以往大膽，會走到前排與遊客「打招呼」。安安則較貪吃，看到放在牠面前的食物，會用雙手拿起食物並輪流進食。現在用四川話呼叫一對大熊貓的名字時，牠們很快便走到護理員身邊。
大熊貓龍鳳胎性格及行為有轉變
至於港產的一對大熊貓龍鳳胎，海洋公園指牠們開始懂得用叫聲，表達肚餓、反身有困難，需要幫助等。當護理員呼喚牠們，亦懂得回應。園方指牠們經過「暴風式成長」後，性格及行為都有轉變。「家姐」原本較溫柔文靜，但近來變得貪玩，喜歡與公仔及「細佬」玩耍。「細佬」較喜歡接近護理員，很多時會主動爬向人類。一對龍鳳胎變得愈來愈相似，主要靠尾巴、耳朵等特徵分辨。而大熊貓龍鳳胎的爸爸「樂樂」因為天生沒有育幼的習性，因此遊客可看到牠依然每日過著「食、玩、睡」的生活。