大熊貓｜安安和可可成都雙流機場啟程　料中午前抵港(更新)

本港時間上午約8時，安安及可可抵達四川成都雙流機場，由機場人員運送登上國泰貨機。現場可見海洋公園派遣俗稱「奶爸」的飼養員Matt在停機坪觀察大熊貓情況。飛機於上午約9時起飛，預料中午前抵達香港國際機場。

中央贈送本港的一對大熊貓「安安」及「可可」於凌晨在中國大熊貓保護研究中心四川都江堰基地啟程，乘搭飛機赴港。安安和可可分置兩個運輸籠，再由卡車運上貨櫃車送往機場，牠們不時四處張望，來回走動，箱內備有竹葉和水果，供大熊貓肚餓時食用。

基地 工作人員及民眾送別

本港時間凌晨2時許，臨別在即，都江堰基地一批工作人員在路旁拉起橫額，舉起印有「安安」和「可可」的圖像牌送別；基地外亦有民眾專程來到與安安、可可道別。

杜小姐：「即使看不見(安安和可可)，就是在車裡面我看不見，但是我們想目送著牠，目送著開著車走，因為畢竟牠是離開家了。不好意思，我有點激動，不好意思……每一隻熊貓我們都愛，我計劃在後半年我想去看牠們，因為我也知道在香港養的(熊)貓也非常好。」

周小姐：「我就是來送我們的國寶大熊貓，因為很放心，在香港讓他們過得幸福。牠們要去一輩子，但是我們也很放心在那裡的生活，但是我們再來送牠最後一程，就是過來。」