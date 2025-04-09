大熊貓｜政府今年續夥各界推動熊貓旅遊　海洋公園大熊貓商品突破500款

本港大熊貓去年誕下一對港產龍鳳胎，同年亦獲中央贈送兩隻四川大熊貓，港府隨即大力推動熊貓經濟發展以促進經濟發展。文化體育及旅遊局指，不同政策局、部門、旅遊業及社會各界推出的多項大熊貓主題宣傳及推廣項目，成功掀起全城大熊貓熱潮，並吸引更多旅客訪港。當局在今個財政年度，會繼續聯同旅發局、海洋公園及社會各界進一步推動熊貓旅遊，加強香港魅力之都的吸引力。

繼續鼓勵海洋公園把握優勢 文化體育及旅遊局回覆立法會特別財委會書面提問稱，海洋公園目前的大熊貓商品已突破500款，是大熊貓寶寶出生前的4倍，而多款商品均大受歡迎、銷情理想。文體旅局會繼續鼓勵海洋公園，把握作為內地以外飼養最多大熊貓地方的優勢，推出更多具香港特色的大熊貓宣傳活動、商品、文創產品、動漫產品、電子遊戲及旅遊產品等，包括根據6隻居港大熊貓的外型特徵，塑造大熊貓商標(IP)的設計。