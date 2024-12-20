大熊貓｜旅發局製作全新宣傳片　大熊貓與「劍神」張家朗切磋劍藝

中央政府送贈的2隻大熊貓安安、可可公開亮相，盈盈、樂樂的新生龍鳳胎寶寶亦預計於明年跟大家見面，全城大熊貓熱潮升溫！旅發局製作全新大熊貓電視宣傳片，香港「劍神」張家朗更登場，與國寶即場切磋劍藝。

大熊貓電視宣傳片明晚起於各大電視台播放，6隻可愛的大熊貓擔當「香港旅遊大使」，於片中介紹香港各種旅遊體驗，包括在茶餐廳品嚐絲襪奶茶和地道小食、於得獎餐廳體驗頂級美饌；大玩滑翔傘體驗世界級大自然景致；到訪世界級文化博物館、美術館，上演一幕國寶欣賞國寶藝術品！最後一站抵達啟德體育園，感受盛事連場的刺激興奮。兩屆奧運金牌得主、「世一劍神」張家朗壓軸登場，與大熊貓切磋劍藝。宣傳片吸引世界各地旅客來港遊玩，同時鼓勵巿民邀請各地親友到香港探訪6隻大熊貓。