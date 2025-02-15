大熊貓｜李家超指龍鳳胎「家姐」及「細佬」只是乳名　今午推出命名比賽

行政長官李家超致辭時提到，自龍鳳胎出生以來，市民暱稱牠們「家姐」及「細佬」，就如稱呼自己家中的小朋友一樣。不過，「家姐」及「細佬」只是簡單的乳名，仍然需要為龍鳳胎起一對正式名字。政府聯同海洋公園今日會推出大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽，全港市民可以於今天中午開始，於網上提交一對大熊貓寶寶名字的提議，海洋公園將於今年上半年公布龍鳳胎寶寶的名字。

一對大熊貓龍鳳胎已半歲大，明日會與公眾正式見面。海洋公園今日舉行大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式，今午會推出命名比賽。

公園感謝各界實現「無處不熊貓」

海洋公園特別設計每日一團的「貴賓團」，每團限40人，每人收費1,500元，讓參觀人士在公園開放前率先入園看大熊貓龍鳳胎，昨日開始發售門票。海洋公園主席龐建貽表示已收到幾百人報名，部分是商業機構，顯示市場有一定需求。龐建貽認為自大熊貓龍鳳胎出生以來，公眾對大熊貓的熱情是前所未見，感謝社會各界的支持，令香港實現「無處不熊貓」。

中央贈港的一對大熊貓「安安」和「可可」去年12月與公眾見面，海洋公園的人流及收入都有增加，尤其聖誕節期間，園方的收入增加30%，農曆新年假期亦有10%增長，過去幾個月的產品銷量比去年上升20%。