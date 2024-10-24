大熊貓｜民建聯倡發揮「熊貓造星」效應　設付費頻道直播熊貓生活

民建聯於上月13日至本月14日訪問720名市民，發現約60%受訪者對本港誕生首對土生土長的大熊貓感到開心，超過一半受訪者希望到海洋公園探訪大熊貓、近60%受訪者表示推薦來港親友到海洋公園探望大熊貓；一半受訪者表示若海洋公園設置頻道直播大熊貓的日常生活，將有興趣觀看。

香港現時有6隻大熊貓，民建聯建議趁機打造「熊貓經濟」，包括促請海洋公園設立付費頻道直播大熊貓的日常生活；香港亦可與其他地方建設成「國際熊貓聯盟」，鼓勵遊客參與「熊貓旅行團」，第一站到香港一次過看6隻大熊貓。

民建聯立法會議員陳勇指大家看到大熊貓都開心，甚至身邊朋友說當心情低落時，看到熊貓時感到治愈，熊貓就像擔當心理學家或社工的角色，他希望藉此發展「熊貓經濟」。對於前運輸及房屋局局長張炳良早前表示，香港不能走「熊貓經濟」的方向，應該朝高質量發展。陳勇舉例反駁香港是美食之都，「唔鍾意食魚蛋、老婆餅唔緊要，可以食其他」，「有朋友心頭愛唔係呢種，有朋友養蜥蜴，我驚嘅，但要求人哋唔做係唔啱。蘿蔔白菜，各有所愛」。

將香港打造成「國際熊貓之都」

陳勇認同香港不應與內地發展相同的「熊貓經濟」模式，而應發展自己的特色，例如成都是「熊貓之都」，香港則可作為「國際熊貓之都」，甚至打造「國際熊貓聯盟」。雖然世界不少地方有大熊貓，但香港有6隻，佢舉例遊客參與熊貓旅遊團，第一站一定要到香港一次過看6隻大熊貓。

海洋公園正為一對中央贈港大熊貓「安安」和「可可」舉行徵名比賽，陳勇指覺得保留原名亦可，「安安」可代表香港更加安全，「可可」則代表更加開心。他指有朋友建議今次勝出的名字，可作為兩隻大熊貓生育下一代的名字。