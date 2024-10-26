大熊貓｜海洋公園辦大熊貓繪畫比賽　獎品包括全年會籍

為慶祝中央政府再次送贈2隻大熊貓予香港，由即日起至下月8日，文化體育及旅遊局聯同海洋公園舉辦大熊貓繪畫比賽，邀請全港市民參與。



海洋公園指市民可以參考園區社交媒體上兩隻大熊貓的照片及生活片段，發揮創意，以畫作展現牠們的特徵。例如安安手腳長長，是攀爬能手，牠的體型較大，比可可重30公斤。安安有大大的黑眼圈，棱角分明。牠的性格隨性又放鬆，對新事物充滿好奇心，喜歡探索四周和與護理員作伴。

至於可可則嬌小可愛，擁有圓滾滾的身型及短小手腳。可可的黑眼圈正面看起來較細長，與牠圓圓的臉相襯。牠進食時較斯文，喜愛私人空間，性格既像小公主又似小辣椒。