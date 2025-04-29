大熊貓｜海洋公園：安安和可可抵港後首個繁殖季節　正互相了解

中央政府向香港贈送的兩隻大熊貓安安和可可，在海洋公園度過牠們在港的首個繁殖季節。公園安排牠們在後勤相連的房間，隔著閘門進行初次接觸。

海洋公園指過去一星期為安安和可可安排了6次保護式接觸。兩隻大熊貓在輕鬆的氣氛下「見面」，可可表現好奇，不時向對面空間張望及嗅探，探索安安的氣味。而安安初步觀察新朋友後，便繼續展現牠的「為食」本色，專注進食。期間兩隻大熊貓表現穩定，按照安安的反應及興趣度，公園今年未有安排牠與可可嘗試自然交配。