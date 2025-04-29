大熊貓｜海洋公園：安安和可可抵港後首個繁殖季節　正互相了解

中央政府向香港贈送的兩隻大熊貓安安和可可，在海洋公園度過牠們在港的首個繁殖季節。公園安排牠們在後勤相連的房間，隔著閘門進行初次接觸。
海洋公園指過去一星期為安安和可可安排了6次保護式接觸。兩隻大熊貓在輕鬆的氣氛下「見面」，可可表現好奇，不時向對面空間張望及嗅探，探索安安的氣味。而安安初步觀察新朋友後，便繼續展現牠的「為食」本色，專注進食。期間兩隻大熊貓表現穩定，按照安安的反應及興趣度，公園今年未有安排牠與可可嘗試自然交配。
由於安安和可可在港時間尚短，公園計劃在未來1至2個繁殖季節繼續通過類似的見面方式，讓牠們適應對方及逐步增進對彼此的興趣。同時護理員將密切觀察和評估牠們在接下來繁殖季節的行為，以決定下一步安排。
雌性大熊貓一般會在每年2月至5月春季期間，出現24至72小時短暫的發情高峰期。可可除了在4月中出現氣味標記、躁動不安、食慾下降等發情期徵狀外，牠在上星期亦展現過一些典型發情高峰行為，包括抬尾、向後走動及頻繁的鳴叫。可可體重保持在穩定的健康水平，約為100公斤。至於安安自去年9月抵港以來，體重增加了8公斤至138公斤，顯示牠的健康狀況良好。
預計盈盈今年不會進入發情期
至於園內的其他大熊貓，由於盈盈正在專注照顧一對大熊貓寶寶，預計今年不會進入發情期，因此這個繁殖季節不會安排牠與樂樂交配。