大熊貓｜西九文化區12月28日晚上　上演熊貓主題煙火無人機匯演

大熊貓深受市民歡迎，創意品牌AllRightsReserved（ARR）正呈獻全港最大型熊貓主題展覽《PANDA

GO！香港遊》。本月28日晚上8時15分，更會在西九文化區舉行全港首場《PANDA GO!香港遊》煙火無人機匯演。

此次匯演是全港首次以無人機搭載煙火的表演，1,000架無人機會交織出多款生動活潑的熊貓，亦展示極具香港特色的圖案。特別的是，香港專屬IP《熊貓香港親友會》將以其「超萌」形象登場，為整個表演增添趣味和活力。此外，3D大熊貓將會震撼地呈現於眼前，將讓觀眾感受到身臨其境的奇妙體驗，令每個人都能享受到這場獨特的視覺盛宴。