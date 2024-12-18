大熊貓｜西九文化區12月28日晚上　上演熊貓主題煙火無人機匯演

大熊貓深受市民歡迎，創意品牌AllRightsReserved（ARR）正呈獻全港最大型熊貓主題展覽《PANDA
GO！香港遊》。本月28日晚上8時15分，更會在西九文化區舉行全港首場《PANDA GO!香港遊》煙火無人機匯演。
此次匯演是全港首次以無人機搭載煙火的表演，1,000架無人機會交織出多款生動活潑的熊貓，亦展示極具香港特色的圖案。特別的是，香港專屬IP《熊貓香港親友會》將以其「超萌」形象登場，為整個表演增添趣味和活力。此外，3D大熊貓將會震撼地呈現於眼前，將讓觀眾感受到身臨其境的奇妙體驗，令每個人都能享受到這場獨特的視覺盛宴。
煙火無人機匯演內容
第一幕 熊貓倒數
第二幕 熊貓為煙火無人機匯演揭開序幕
第三幕(伴煙火) 3D立體熊貓登場，伴隨著瀑布型煙火
第四幕 香港專屬IP《熊貓香港親友會》與市民揮手
第五幕 香港專屬IP《熊貓香港親友會》一家與市民揮手
第六幕(伴煙火) 熊貓遊香港。半立體香港景點伴隨閃爍型煙火逐一現身，熊貓幻化成星星在天上閃爍
第七幕(伴煙火) 熊貓伴隨瀑布型煙火作點綴
無人機匯演歷時約10分鐘，合共有7幕，其中3幕無人機結合了煙火效果。主要有2種效果，包括第3及第7幕的瀑布型煙火效果，第6幕則是閃爍型煙火效果，每幕時間長短不一，大約20秒至50秒。