大熊貓｜龐建貽：熊貓勢頭強勁 冀下半年延長見面時間 暫不考慮加價

大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」今日(16日)正式與公眾見面，吸引不少市民和旅客入場。海洋公園主席龐建貽表示，自大熊貓相繼亮相後，勢頭一直很好；相信在6隻大熊貓效應下，有助海洋公園增加收入。他又指，計劃在四月至五月推出一些付費活動，例如製作大熊貓的糧食。

未來計劃製作漫畫和動畫 隨著熊貓數目增加，現時的「四川奇珍館」和「大熊貓之旅」不夠6隻大熊貓居住，海洋公園將擴建相關設施。龐建貽指，園方正構思在山下園區，分階段增設新展館及大熊貓博物館，預料屆時一些較舊的設施如小童設施等需要搬遷。他又透露，現時正拍攝紀錄片，又指未來計劃製作漫畫和動畫。他又指，雖然飼養六隻大熊貓開支增加，惟考慮到經濟情況，未有加價打算。

