大班樓馬來西亞開分店？ 店名標誌幾乎一樣 大班樓發澄清：沒有任何分店

曾於2021年躋身「全球50最佳餐廳」(The World’s 50 Best Restaurants)的米芝蓮一星名店「大班樓」，近日有外國傳媒報道，將於明年在馬來西亞吉隆坡商場Pavilion Damansara Heights開設分店，然而消息一出，飲食界隨即提出質疑。
馬來西亞傳媒報道，一間名為「大班樓」(The Chairman Group)的食店，將於明年在近日開幕的吉隆坡Pavilion Damansara Heights商場開業，該店位於商場5樓，目前正進行裝修工程。觀乎廣告板所顯示，無論店名、標誌，以至色調，均與香港的大班樓幾乎一樣，自然令人聯想到，這家大名鼎鼎的食店在馬來西亞「插旗」，開設海外分店。
馬來西亞大班樓創辦人陳先生？
不過，報道中的訪問，卻引起不少食客質疑。該報道訪問了一位聲稱是「大班樓(香港)及大班樓(馬來西亞)創辦人陳先生」，他表示：「正準備質素媲美國慶的用餐體驗，沉浸在奢華和舒適的氛圍中，帶客人進入美食的新境界。」這位陳先生更揚言：「我們才華洋溢的廚師，將炮製出融合傳統與精緻風味的菜單。」
大班樓發澄清沒有任何分店
而大班樓國際有限公司（ 大班樓）今日亦正式發出聲明澄清，指除了中環威靈頓街198號的大班樓（The Chairman Restaurant) 之外，在香港或外地均沒有任何分店、特許經營店或任何其他方式的經營。在聲明中亦特別強調在馬來西亞沒有任何營運，亦和任何在馬來西亞以"Chairman" 或"大班樓"名稱開業或將會開業的餐廳沒有任何關聯，並重申沒有授權或准許任何人士或個體在香港或以外地區使用店舖的英文或中文名稱及/或任何的標誌和相關設計。