大班樓馬來西亞開分店？ 店名標誌幾乎一樣 大班樓發澄清：沒有任何分店

大班樓發澄清沒有任何分店

曾於2021年躋身「全球50最佳餐廳」(The World’s 50 Best Restaurants)的米芝蓮一星名店「大班樓」，近日有外國傳媒報道，將於明年在馬來西亞吉隆坡商場Pavilion Damansara Heights開設分店，然而消息一出，飲食界隨即提出質疑。

位於吉隆坡Pavilion Damansara Heights商場的大班樓，明年開業。(網上圖片)

馬來西亞傳媒報道，一間名為「大班樓」(The Chairman Group)的食店，將於明年在近日開幕的吉隆坡Pavilion Damansara Heights商場開業，該店位於商場5樓，目前正進行裝修工程。觀乎廣告板所顯示，無論店名、標誌，以至色調，均與香港的大班樓幾乎一樣，自然令人聯想到，這家大名鼎鼎的食店在馬來西亞「插旗」，開設海外分店。

馬來西亞 大班樓創辦人陳先生？ 不過，報道中的訪問，卻引起不少食客質疑。該報道訪問了一位聲稱是「大班樓(香港)及大班樓(馬來西亞)創辦人陳先生」，他表示：「正準備質素媲美國慶的用餐體驗，沉浸在奢華和舒適的氛圍中，帶客人進入美食的新境界。」這位陳先生更揚言：「我們才華洋溢的廚師，將炮製出融合傳統與精緻風味的菜單。」