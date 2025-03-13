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2025-03-13 07:31:00

大班麵包西餅被傳欠薪　官方稱內部操作有誤致延遲出糧　重申無經營問題

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大班麵包西餅被傳欠薪　官方稱內部操作有誤致延遲出糧　重申無經營問題
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在港經營逾40年的老字號大班麵包西餅，近日傳出欠薪和拖欠強積金供款，在社交網站引起熱議。大班麵包西餅向《am730》確認，因系統內部操作有誤導致上月出糧「有少少延遲」，強調知悉有事故發生後已立即向同事解釋，大班並沒有經營問題。

▼網上流傳大班欠薪及拖欠強積金▼

社交網站近日流傳大班麵包西餅欠薪。(facebook截圖) 社交網站近日流傳大班麵包西餅欠薪。(facebook截圖) 大班麵包西餅強調，知悉內部系統有事故發生後已立即向員工解釋。(吳康琦攝) 大班麵包西餅向《am730》確認，因系統內部操作有誤導致上月出糧「有少少延遲」。(吳康琦攝) 大班麵包西餅重申並沒有經營問題。(吳康琦攝) 大班麵包西餅重申並沒有經營問題。(吳康琦攝) 大班麵包西餅向《am730》確認，因系統內部操作有誤導致上月出糧「有少少延遲」。(吳康琦攝)

已向員工解釋問題並獲理解

大班麵包西餅市場部經理張小姐回覆《am730》查詢指，留意到網上相關帖文，上月出糧時因內部操作出錯，公司需要花一段時間修正系統和核數導致支薪「有少少延遲」，強調知道發生事故後有馬上向員工解釋並獲得理解，整體有關上月薪金問題會在本星期解決。她續說，農曆新年前發放的年終獎金都「一早出咗」，重申並非大班有經營問題。

對於有網民在發表「大班冇糧出」的傳聞時，提及元朗教育路分店結業，張小姐澄清該分店去年11月已經中止租約，並在今年1月在元朗廣場開設新分店，重申屬於正常商業決定，批評發放消息網民不負責任。根據官方網站，大班麵包西餅在全港多區共有18間門市分店，並同時設有網上商店。

據悉勞工處無收相關求助

勞工處向《am730》表示，根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的7日內支付工資，如僱員被拖欠工資或對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。據了解，勞工處並沒有收過有關求助。

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