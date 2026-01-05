熱門搜尋:
本地
2026-01-05 12:03:53

大維修工程涉貪污 鄧家彪：招標妥已被偵破 政府須擔當更主導角色

tstdxg77u5ku_0_0_0_0_0.jpg

鄧家彪指招標妥已被偵破，政府須擔當更主導角色。(資料圖片)

觀塘合和大廈及翠屏北邨捲入維修工程貪污問題，廉署早前拘捕21人。九龍東立法會議員鄧家彪今早(5)在電台節目指，事件反映單靠業主立案法團處理大維修存在困難及漏洞，政府須擔當更主導的角色。他又坦言，即使是市建局的「招標妥」服務，亦可被不法集團「偵破」其規則。「招標妥」只能提供程序上的保證，無法阻止顧問公司透過與各承建商「圍威喂」操控結果。

授權書制度有漏洞

鄧家彪又指出，樓宇大維修衍生的問題持續已久，尤其在人口老化、業主普遍不參與法團事務的舊樓，不少業主因法律責任過重、缺乏時間或專業知識而對參與法團卻步，導致不法分子有機可乘。而涉事的翠屏北邨法團主席早前病逝，居民原以為維修事宜已停頓，他認為事件反映出授權書制度的漏洞。過去立法會內也有關於授權票的討論，但如果限制太嚴，現實上難以讓業主大會順利舉行，最終無法達成共識。他透露，政府正研究再次修訂《建築物管理條例》，期望屆時能集中處理相關問題。

應盡量親身出席業主大會

香港物業管理公司協會發言人陳志球在同一節目上強調，法團及管理公司有責任核實授權書的真偽，包括核對業主身份，並將回條放入信箱以作確認。他呼籲業主應盡量親身出席業主大會，若無法出席亦應授權予信得過的家人或鄰居，並清楚向對方表明投票意向，切勿輕信陌生人。他又強調，若授權過程涉及貪污等不法行為，本身已屬違法。

 

