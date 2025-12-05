大維修樓宇拆棚網明天大限 業界指工程漲價憂日後檢驗容量 再有屋苑棚網報告涉造假

政府飭令全港進行大維修的樓宇，最遲明日須拆除棚架上的棚網，多幢大維修屋苑昨都動工拆除棚網。有業界相信，業內約3,000名合資格棚工足夠應付需求，又指近日棚工的日薪和需求增加，部分現有工程已受影響，亦有業界稱拆除棚網是釋除市民疑慮的唯一方法。此外，繼政府點名兩屋苑棚網報告涉嫌造假，紅磡一個住宅昨有居民報案稱懷疑棚網使用虛假檢測報告。

大埔宏福苑五級火令社會關注棚網安全性，政府要求全港大維修樓宇最遲明日須拆除外牆棚架的棚網，多個地盤昨已接連開始拆除棚網。建造業總工會理事周思傑向本報稱，以一幢高20層樓宇為例，棚網需要20名棚工花大約一日多清拆，估計業內有約3,000名合資格棚工，料有足夠人手應付。他指，有業界反映棚工日薪自宏福苑大火後已飆升，加上近日拆棚需求進一步帶動日薪增加，部分現有工程已受影響。

周思傑指，拆棚網前要先由雜工清理棚架上的廢物、垃圾和橋板，否則工具或石屎等隨時在拆棚網期間墮下。對於有指未來數日應避免走近已拆除棚網的棚架，免被雜物擊中，周思傑直言「幾時都應該盡量避免，呢幾日就更加」，因為無論如何清理都仍有機會留有雜物，但這個就牽涉地盤管理問題；又稱棚網是從高處開始拆，相信最底層棚網和橋板等仍能阻擋。多個屋苑陸續拆除棚網，包括深水埗怡閣苑、荔枝角清麗苑、大埔新興花園等，另房屋署已拆除15個公共屋邨的棚網。