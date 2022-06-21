大美督大水坑渡輪7月9日首航　不接受寵物上船 (附路綫+時間表)

早前渡輪營辦商聲威實業，向運輸署申請加開一條新街渡航綫，來往大水坑、馬料水及大美督等3個地方。聲威實業近日指，大水坑至大尾篤(經馬料水)航綫，將於下月9日正式啟航，只在周末及公眾假期提供服務，成人及小童單程劃一收費20元，暫時未有提供長者乘搭優惠，3歲以下手抱小孩則免費。

大水坑至大美督的航綫全程約1小時，每隔2小時開出一班。其中由大水坑至馬料水的船程約15分鐘，而馬料水至大美督的船程則需45分鐘。最早一班由大水坑開出的街渡於早上11時啟航，尾班船則於晚上7時開出；至於由大美督開出的最早一班街渡在中午12時，尾班船於傍晚6時開出。

大美督的碼頭將會設於大美督燒烤場旁邊大美督梯台，馬料水碼頭設於馬料水3號梯台，而大水坑的碼頭則設於德信中學對面的沙田77區梯台。如遇3號風球或以上以及黑雨，會暫停服務。

網民笑言： 踩單車仲快過搭渡輪

沙田區議員鄭仲恒表示，早前與政府部門、渡輪承辦商及其協辦團體，視察大水坑新街渡試航，他指由於上船位置的海濱長廊屬康文署管轄範圍，但未有成為寵物共享公園，長廊中亦未有足夠寬度增設寵物通道，因此新渡輪服務並不接受寵物上船。

網民對大水坑、馬料水及大美督路綫啟航褒貶不一，有人認為船程太慢，形容「踩單車仲快過搭渡輪」，但亦有人認為開拓水路，或可疏導吐露港公路塞車問題。