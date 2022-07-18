大老山隧道私家車失控撞Tesla  48歲男司機昏迷送院搶救不治 (更新)

【7月19日09:29更新】警方表示，昨日下午5時47分，該名48歲男子駕駛一輛私家車沿大老山隧道往沙田方向行駛，期間據報失控撞向前方另一輛由28歲男子駕駛的私家車。該名48歲男子被困車內，由消防員救出。他沒有表面傷痕，昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，於晚上6時45分被證實死亡。另一輛私家車的28歲男司機頸部及腰部受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

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往沙田方向管道快線現已解封

【7月18日19:29更新】較早前因交通意外而封閉的大老山隧道(往沙田方向)的管道快線現已解封。車龍有待消散。

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往沙田方向龍尾到觀塘繞道近觀塘碼頭

【7月18日19:13更新】昏迷被困的私家車司機，送院搶救後不治。Tesla電動車司機報稱頸痛，亦需送院治理。

九巴表示，受大老山隧道(往沙田方向)管道交通意外影響，觀塘繞道、觀塘道及新清水灣道一帶交通擠塞，途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。

運輸署在下午6時58分表示，因交通意外，大老山隧道(往沙田方向)的管道快線仍然封閉，駕駛人士只可使用慢線行車。現時在大老山隧道(往沙田方向)的車龍龍尾已到觀塘繞道近觀塘渡輪碼頭、觀塘道近觀塘港鐵站及新清水灣道近順利天主教中學。駕駛人士請考慮改用其他道路前往沙田，市民請考慮使用港鐵服務前往沙田。現時上址交通非常擠塞。

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【7月18日18:40更新】大老山隧道下午發生嚴重交通意外，涉及一輛Tesla電動車及一輛私家車。現場消息指，私家車司機昏迷被困車內，送往威爾斯親王醫院搶救。事發在今日(18日)5時47分，一輛Tesla電動車與另一輛私家車，在大老山隧道往沙田方向管道相撞。

往沙田方向龍尾到觀塘繞道近九龍麵粉廠

運輸署在傍晚6時29分宣布，因交通意外，大老山隧道(往沙田方向)的管道快線仍然封閉，駕駛人士只可使用慢線行車。現時在大老山隧道(往沙田方向)的車龍龍尾已到觀塘繞道近九龍麵粉廠、觀塘道近九龍灣港鐵站及新清水灣道近順利紀律部隊宿舍。駕駛人士請考慮改用其他道路前往沙田，現時上址交通非常擠塞。