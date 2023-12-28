大腸癌篩查計劃　1948至1974年出生香港居民明年起可參加

大腸癌是本港第二最常見的致命癌症，去年有2,270人因患上大腸癌死亡。衛生署今(28日)宣布，1948至1974年出生的香港居民，由明年1月1日起，符合資格參加大腸癌篩查計劃。大腸癌篩查計劃資助50歲至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每兩年在私營機構接受篩查，預防大腸癌。符合資格市民的出生年份每年年初更新。

衛生署指，參加計劃的人士可約見已參與計劃的基層醫療醫生，並由有關醫生安排大便免疫化學測試。結果呈陽性的參加者會獲轉介到參與計劃的大腸鏡醫生，接受政府資助的大腸鏡檢查。如結果呈陰性，則建議參加者兩年後再接受篩查。