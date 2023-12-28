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本地
2023-12-28 12:24:22

大腸癌篩查計劃　1948至1974年出生香港居民明年起可參加

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大腸癌篩查計劃，明年起1948至1974年出生的香港居民可符合資格。(資料圖片)

大腸癌篩查計劃，明年起1948至1974年出生的香港居民可符合資格。(資料圖片)

大腸癌是本港第二最常見的致命癌症，去年有2,270人因患上大腸癌死亡。衛生署今(28日)宣布，1948至1974年出生的香港居民，由明年1月1日起，符合資格參加大腸癌篩查計劃。大腸癌篩查計劃資助50歲至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每兩年在私營機構接受篩查，預防大腸癌。符合資格市民的出生年份每年年初更新。

衛生署指，參加計劃的人士可約見已參與計劃的基層醫療醫生，並由有關醫生安排大便免疫化學測試。結果呈陽性的參加者會獲轉介到參與計劃的大腸鏡醫生，接受政府資助的大腸鏡檢查。如結果呈陰性，則建議參加者兩年後再接受篩查。

至今42萬人參與   約16%個案陽性

署方指，自計劃2016年推行以來，約42萬人參與。截至上月底，提供大便樣本並得出可分析結果的參加者中，累計有約6.29萬人(16.2%)得出陽性結果。而接受大腸鏡檢查的個案中，約3.25萬人(60.8%)確診大腸腺瘤，其中5.4%(約2,900宗)確診大腸癌。署方初步分析其中1,900宗個案，當中過半數屬於治癒率較高的早期個案。

大腸癌篩查計劃中，參加者由基層醫療醫生診症可獲政府資助280元，如需切除瘜肉，會獲定額資助8,500元；若毋須切除瘜肉，會獲定額資助7,800元。醫生提供大腸鏡檢查時，可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。

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