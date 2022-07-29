大銀幕墮下 壓傷兩名舞蹈員 MIRROR演唱會腰斬

MIRROR演唱會昨晚舉行第四場，約晚上10時半Edan(呂爵安)及Anson Lo(盧瀚霆)跳唱《Elevator》時，吊在半空的大銀幕突然墮下，壓傷舞蹈員，全場譁然。兩名舞蹈員隨即躺在地上，動彈不得。文化體育及旅遊局凌晨公布，因應意外，政府已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。



根據現場片段，當時Edan及Anson Lo走到舞台邊緣，而一眾舞蹈員則在台中間跳舞，大銀幕突然墮下如一把大刀直接劈下來，先擊中一名舞蹈員，之後再壓落另一方向兩位舞蹈員。台上Edan及Anson Lo顯然不知情況，有舞蹈員更情緒激動，現場目睹事件的逾萬名觀眾不少人叫了出來。有指首名被擊中的舞蹈員是COLLAR成員So Ching男友阿Mo，他亦是MIRROR御用舞蹈員，曾參加《全民造星》。

其後會場把所有燈光熄掉，然後重新開燈，現場工作人員隨即上台了解情況，未幾消防及救護員到場，據知受傷的兩名舞蹈員送院時清醒。由於事出突然，加上連日來演唱會的安全問題成眾人焦點，有在場fans嚎哭。其後MIRROR經理人花姐開咪腰斬演唱會，呼籲眾人離開，好讓他們處理突發事故，並稱會稍後告之退票程序，其後更現身台上鞠躬致歉。MakerVille及Music Nation深夜聯合發聲明，指有兩名表演者受傷倒地，救護人員到場急救後將傷者送院，並對是次意外深感抱歉，及非常關心傷者情況。截至晚上11時15分，伊利沙伯醫院表示共接收兩名男傷者，一人嚴重，一人穩定。男團MIRROR演唱會發生罕見意外，有不少歌迷錄到意外發生的一刻，之後片段更在網上及社交媒體廣泛流傳。有網民呼籲大眾，盡量停止洗版式分享有關意外影片(或加上trigger warning)，並留言指「呢件事絕對係大型災難，係屬於集體性嘅創傷經歷，不斷洗版或會引起更多不安同各種創傷情緒反應，尤其是對目擊事發經過嘅各位，另外情緒比較敏感嘅朋友仔，請盡量避免瀏覽有關片段。」亦有不少人均有留言，祝願舞蹈員平安。

特首李家超凌晨發聲明，表示對事故感到震驚，向傷者致以慰問，希望他們早日康復，並已指示相關部門跟進事件。