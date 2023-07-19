大閘蟹片皮鴨放題無鴨食 倡商戶應確保合理供應量

市面復常，市民外出用膳增加，消委會上半年接獲食肆銷售手法的投訴，較去年同期升57%。有食客光顧大閘蟹及片皮鴨放題時，點餐後卻無送上片皮鴨，跟進後獲告之已售罄，結帳時又未能享會員折扣優惠。亦有消費者被燒肉放題買一送一優惠吸引而光顧，結帳時方發現，海報出現的價格是優惠後人均價，比預算的超出一倍。消委會建議，市民光顧時了解優惠及收費細節。

投訴人姚先生預訂A酒家3位晚市大閘蟹及片皮鴨兩小時任食放題，預訂優惠後每位528元。眾人當晚7時半入座，未獲店員知會片皮鴨已送罄；於點餐後發現片皮鴨一直沒有送上，向店員查詢後，被告知由於入座時間太晚，已無片皮鴨。

結帳時，姚先生亦被拒酒家會員折扣優惠，僅獲告之是餐牌寫錯；並發現酒家收取的加一服務費為每位58.8元，而非52.8元，侍應及經理均沒有即時處理相關情況，於是向消委會投訴，要求退回部分款項。

A酒家回覆消委會表示，片皮鴨銷情熱烈致供不應求，並指點餐紙已標明「部分食物售完即止」；又指預訂優惠條款已列明「加一」是按原價每位588元計。A酒家相信是分店未及時更新餐牌所致，否認多收款項，拒絕退款。因個案未能達成共識，消委會建議投訴人可循其他法律途徑追討。

另一個案是陳小姐被B餐廳貼在店外午市燒肉放題買一送一海報吸引，陳小姐選擇一款344元套餐，結帳時連加一需付826元，與預算少於400元相差甚遠，店員告之海報上價格是優惠後人均價。B餐廳回覆指，店員會於顧客入座前展示套餐原價，加一服務費是按正價，即1,376元計。惟同意宣傳海報內容未盡清晰，已於海報的價格前標示「每位」。

消委會指，今年首6個月接123宗涉及食肆鎖售手法的投訴，比去年同期78宗，增加57.7%。該會建議，商戶以某種食材作為賣點，須確保有合理供應量，否則應主動通知消費者，消費者在考慮各項優惠時，要留意條款及細則。