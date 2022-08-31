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2022-08-31 12:26:55

大閘蟹2022｜兩女轉數快「優惠價」買大閘蟹 分別損失逾800元

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市民應盡量光顧有信譽商戶。 手袋繼續上高危貨品排行榜 騙徒已搶閘在網上開賣大閘蟹，更以非常優惠的價錢以吸引市民上當 早鳥優惠？兩女轉數快各買30多隻大閘蟹 分別損失逾800元

吃大閘蟹的季節快到，愛吃大閘蟹的朋友，除了要懂得選公乸、幾両重，最重要的是要選良好信譽的實體店或網店，因騙徒已搶閘在網上開賣大閘蟹，更以非常優惠的價錢以吸引市民上當。兩名分別29歲及35歲女子，在社交媒體專頁以優惠價各購買30多隻大閘蟹，透過轉數快分別付款800多元，惟等待多天仍未收貨，社交帳號更遭封鎖，始發現受騙，報警求助，為今個蟹季「開齋」

騙案不絕，市民要繼續留意高危貨品。過去一週，「主題公園/酒店套票」繼續成為高危貨品排行榜榜首

最新高危貨品排行榜：

  • 主題公園/酒店套票
  • 海鮮
  • 手袋
  • 傢俬/家庭用品
  • 智能電話
  • 玩具模型
  • 租賃服務
  • 手錶
  • 服飾波鞋
  • 數碼產品

過去一周新出現的詐騙專頁：

  • B5
  • Jrocery sales
  • Malilibog Live
  • Nice 靚貨
  • Value purchase
  • 全城派送/食材/海
  • 港-活著數優惠平

網購食品難以確定食品來源或是否符合安全標準。無論在實體店或網購大閘蟹，市民應盡量光顧有信譽及領有介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的商戶

警方提醒市民，購買海鮮、肉類、奶類飲品等易變壞食物前，可參考食環署的許可證名單

實體店：持許可證售賣限制出售食物的處所名單：https://bit.ly/3ha7u1M

網店：網上銷售限制出售食物許可證的名單：https://bit.ly/38N9QPs

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