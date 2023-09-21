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2023-09-21 12:01:05

大閘蟹2023｜海關食環署聯合巡查45間零售店未發現違法情況

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大閘蟹2023｜海關食環署聯合巡查45間零售店未發現違法情況

大閘蟹2023｜海關食環署聯合巡查45間零售店未發現違法情況

海關與食環署自上周五(15日)展開聯合執法行動，於各區大閘蟹零售點進行巡查，以確保市面上出售的大閘蟹符合相關的法例規定及要求，保障消費者權益和食物安全。除監察大閘蟹的售賣情況外，兩個部門在巡查時亦會查核大閘蟹的來源證明文件及衞生證明書，確保該零售店鋪出售的大閘蟹適合供人食用，以及符合《商品說明條例》、《食物安全條例》及《公眾衞生及市政條例》的規定。行動至今，兩個部門已巡查45間大閘蟹零售店，暫時並未發現任何違法情況。有關聯合執法行動將會繼續進行。

大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖）
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海關人員除了在市面巡查，亦利用大數據系統進行分析，對售賣大閘蟹的網店進行核實，以確定有關網店是否符合《商品說明條例》的規定，加強保障消費者在網上購物的權益。海關及食環署提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹；而消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物(大閘蟹)售賣許可證或相關書面准許的商戶。

市民如購入懷疑虛報產地的大閘蟹，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報。此外，市民如懷疑有經營者沒有持有相關許可證／准許出售大閘蟹或出售沒有衞生證明書的大閘蟹，可致電食環署熱線2868 0000，或透過電郵帳戶戶舉報。

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