大館舉辦立體光雕投影匯演  向經典霓虹燈致敬

在首個主題「抽象幻影」，大會藉穿梭在現實與虛幻的煙花，讓觀眾回顧香港的傳統特色；第2個主題「幾何形態」則打破邏輯基礎，扭曲既定的建築物結構；最後的主題「霓虹元素」則承傳香港的獨有文化基因，透過每一幕湧動的形態，拼湊出此城市的無窮活力。

大館即日起推出新一季立體光雕投影《綻放大館 2023》，透過三大主題，包括抽象幻影、幾何形態及霓虹元素，引起觀眾的共嗚。

此外，觀眾可即場創作光影動畫，將玉兔、煙花、中式燈籠等投射到大館芒果樹上，從中展現創意，並感受獨創科技帶來的震撼。

觀眾可即場創作

觀眾可即場創作

觀眾可即場創作

觀眾可即場創作

觀眾可即場創作

觀眾可即場創作

觀眾可即場創作光影動畫，投射到大館芒果樹上。 (大館提供)

冀明年交棒本地團隊籌備

今次《綻放大館》續由The Electric Canvas策劃及製作，並與本港獨立插畫師和動畫師攜手合作，蔣源龍則主理配樂。電影製作人兼導演成博民今次亦有執導部分場景。大館期望透過匯演發掘和培育本地藝術人才，至明年由本地藝術團隊將能全力接捧籌備。

新一季《綻放大館 2023》由香港賽馬會慈善信託基金提供主要資助，並獲中電為首席贊助。展期即日至2月12日(1月30日及2月6日除外)，在大館檢閱廣場舉行，每晚演出5場。

《綻放大館 2023》時間表

日期：2023年1月26日 - 2月12日(1月30日及2月6日除外)

時間：每晚6:30pm；7:00pm；8pm；8:30pm；9pm

地點：大館檢閱廣場