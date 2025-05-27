大黃蜂愛心車隊首批已招聘200司機 全職受僱的士司機設底薪制

政府推動的士車隊制度料5支車隊7月投入服務，其中大黃蜂愛心車隊昨透露首批已招聘200名司機，受僱司機設底薪制，每月做滿指定日數及時數，可獲7,000元底薪，表現良好有獎勵金，及支付車租和按金。該公司指，對招聘有信心，料於7月1,000部的士全部「落地」。有應聘的士司機認為，車隊設底薪等，能為生活提供一定保障。

大黃蜂愛心車隊昨舉行招聘會，不少現職的士司機到場了解。駕駛的士兩年的劉先生指，加入車隊雖然會限制司機的部分行為，但相信要求的只是原來應有的態度；加上車隊設「底薪加獎金」的公司制，受僱後，每月有7,000元底薪、長期服務金和強積金，認為提供基本保障；又有信心會「做得好」，在賞罰機制下獲更高收入，決定加入車隊。