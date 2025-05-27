大黃蜂愛心車隊首批已招聘200司機 全職受僱的士司機設底薪制

政府推動的士車隊制度料5支車隊7月投入服務，其中大黃蜂愛心車隊昨透露首批已招聘200名司機，受僱司機設底薪制，每月做滿指定日數及時數，可獲7,000元底薪，表現良好有獎勵金，及支付車租和按金。該公司指，對招聘有信心，料於7月1,000部的士全部「落地」。有應聘的士司機認為，車隊設底薪等，能為生活提供一定保障。
大黃蜂愛心車隊昨舉行招聘會，不少現職的士司機到場了解。駕駛的士兩年的劉先生指，加入車隊雖然會限制司機的部分行為，但相信要求的只是原來應有的態度；加上車隊設「底薪加獎金」的公司制，受僱後，每月有7,000元底薪、長期服務金和強積金，認為提供基本保障；又有信心會「做得好」，在賞罰機制下獲更高收入，決定加入車隊。
入行逾30年的戴先生指，的士司機收入較不穩定，如車隊設底薪會有一定吸引力，「有時真係開唔到工，都可以交租、食飯」，但認為的士司機普遍注重自由度，偏好「隨時開工、收工」或不時接私人訂單，加入車隊要面對不少轉變、與公司磨合，故對是否加入持觀望態度。
打造車隊的新科發展(國際)董事黃兆鵬稱，首批200名司機已受聘，陸續接受道路安全條例、機械操作使用方法等培訓，料7月投入服務。屆時，車隊的全職司機可繳交每日1,100元的24小時特更形式租車，或選擇日更600元及夜更500元租金，另交2萬元按金，他們需每月工作26日、每日8小時，其中6小時於公司的應用程式上接單，便可獲底薪。若的士出現故障，可駛至11間與車隊聯營的車房維修。
他續指，車隊的相關應用程式已完成開發，正作內部測試，乘客可在落車時提供反饋，供車隊透過賞罰計劃確保司機質素；盼改善行業的整體服務素質及的士司機在市民眼中的形象。計劃7月起將1,000部豪華電動的士「落地」，包括100部可上落輪椅車的「高級福祉車」，服務全港市民。