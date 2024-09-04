天后廟及文武廟首度引入寶燭自助售票機　網民讚屬「I人福音」

政府積極推動各行各業的數碼轉型，連廟宇也不甘後人。油麻地天后廟及上環文武廟，近日引入了全港首部寶燭自助售票機，旨在為善信提供更便捷的參神購物體驗，有網民讚是「I人福音」。
自動賣寶燭 參神更方便
自助售票機讓善信可輕鬆選購多種參神物品，包括各類香燭、護符、祈福絲帶、風車、寶燭等。購買後，善信可選擇將單據交予廟宇職員加蓋祝福印章，並裝入透明套內，使單據成為具紀念價值的收藏品。寶燭自助售票機支援多種電子支付方式，包括指定信用卡、八達通、支付寶、微信支付等。自助售票機提供繁體中文、簡體中文及英文界面，幫助來自世界各地的遊客理解購票流程與商品資料，降低語言障礙。在推出不久後，已有網民在社交媒體「打卡」稱讚設備是「I人」的福音，即令內向的人士毋須與陌生人溝通也能輕鬆參神。
迎接旅遊業復甦 優化參神體驗
提供這項嶄新服務的東華三院廟宇服務發言人 表示，隨着疫情後香港旅遊業逐漸復甦，油麻地天后廟及上環文武廟作為香火鼎盛的旅遊景點，迎來了愈來愈多的善信及遊客。為進一步優化參神體驗，並減輕廟宇工作人員的壓力，便生出了這部寶燭自助售票機的想法。
結合傳統與科技 提升營運效率
負責研究自助售票機的「Million Tech」創辧人謝小江表示，在目前經濟不景氣的情況下，各行各業都在積極尋找新機遇，同時努力提升營運效率及節省成本。此次為東華三院廟宇服務開發的寶燭自助售票機，成功融合傳統與科技，不但方便善信購買參神物品，也展示了如何在傳統行業中實現數碼化轉型。他認為寶燭自助售票機不但為善信和遊客帶來全新的參神體驗，更能推動香港的傳統文化，帶動旅遊業的發展。