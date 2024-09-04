天后廟及文武廟首度引入寶燭自助售票機　網民讚屬「I人福音」

政府積極推動各行各業的數碼轉型，連廟宇也不甘後人。油麻地天后廟及上環文武廟，近日引入了全港首部寶燭自助售票機，旨在為善信提供更便捷的參神購物體驗，有網民讚是「I人福音」。

自動賣寶燭 參神更方便

自助售票機讓善信可輕鬆選購多種參神物品，包括各類香燭、護符、祈福絲帶、風車、寶燭等。購買後，善信可選擇將單據交予廟宇職員加蓋祝福印章，並裝入透明套內，使單據成為具紀念價值的收藏品。寶燭自助售票機支援多種電子支付方式，包括指定信用卡、八達通、支付寶、微信支付等。自助售票機提供繁體中文、簡體中文及英文界面，幫助來自世界各地的遊客理解購票流程與商品資料，降低語言障礙。在推出不久後，已有網民在社交媒體「打卡」稱讚設備是「I人」的福音，即令內向的人士毋須與陌生人溝通也能輕鬆參神。