天文台料今年6月或之前踏入風季　約5至8個熱帶氣旋襲港

天文台今日發布全年天氣展望，預計今年打風機會較多，約有5至8個熱帶氣旋襲港；並有機會在6月前踏入風季，在10月或之後結束。天文台台長陳栢緯指，香港今年全年平均氣溫會較正常高。
約5至8個颱風襲港
陳栢緯指今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋的數目為正常至偏多，預計會有5至8個。他續指相信今年西太平洋上空颱風數目會與天文台預計數目相若，但受海水變暖及大氣環迴影響，出現較強颱風的機率會有所增高。陳栢緯亦預計今年全年降雨量接近正常，介乎2,100至2,700毫米；但指香港仍有機會受暴雨或局部地區大雨影響，提醒巿民為風雨季作準備。
陳栢緯表示去年是全球有紀錄而來最暖的一年；亦是香港自有紀錄以來最暖的一年，全年平均氣溫達24.8度，較1991年至2020年的正常度高1.3度；當中4月及10月更出現破紀錄的月平均氣溫。陳栢緯指隨着氣候持續暖化，預計今年全年氣溫會較正常高，不過達氣溫紀錄首十位的機會是中等。
為協助巿民應對天氣變化及早作準備，陳栢緯稱天文台今年會加強各項服務。如隨着雨季來臨，天文台會加強天文台網頁及「我的天文台」應用程式上的雷達及衛星圖像服務，將128及256公里範圍的雷達圖像由現時每12分鐘加密至6分鐘更新一次。天文台亦會加強天氣信息發放，新增以圖像形式顯示本港各區雨量資訊，並會試行以預報員透過短片講解未來天氣變化。
日本地震傳言非無可能
另外，近日有傳言指日本今年有機會發生地震。陳栢緯回應指南海海槽每300至600年就有機會發生大地震，故認為地震非沒有可能。他呼籲有意前往日本旅遊的巿民留意當地氣象部門的預測和通報。