天文台料今年6月或之前踏入風季　約5至8個熱帶氣旋襲港

天文台今日發布全年天氣展望，預計今年打風機會較多，約有5至8個熱帶氣旋襲港；並有機會在6月前踏入風季，在10月或之後結束。天文台台長陳栢緯指，香港今年全年平均氣溫會較正常高。

約5至8個颱風襲港

陳栢緯指今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋的數目為正常至偏多，預計會有5至8個。他續指相信今年西太平洋上空颱風數目會與天文台預計數目相若，但受海水變暖及大氣環迴影響，出現較強颱風的機率會有所增高。陳栢緯亦預計今年全年降雨量接近正常，介乎2,100至2,700毫米；但指香港仍有機會受暴雨或局部地區大雨影響，提醒巿民為風雨季作準備。