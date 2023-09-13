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本地
2023-09-13 04:30:24
日報

天文台料今日局部地區大雨 李家超：按地區風險加強排水系統

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暴雨警告

本港多區昨仍有驟雨。(李睿哲攝)

世紀暴雨襲港後，多區受到不同程度破壞，特首李家超表示，暴雨後首個上班上學日大致正常，政府正主動巡查高風險地方，渠務署亦正加緊清理河道和溝渠，減低水浸風險，冀盡早讓香港全面回復正常。預警方面，李家超承認現今科技限制雨量預測，故對發放訊息的時間及資訊內容亦有限制，政府會認真檢視，並提高安全系數。

本港天氣近日仍然不穩，天文台表示受低壓槽影響，廣 東沿岸海域及南海北部持續有雷雨發展，預料今日局部地區雨勢有時較大及有雷暴，而昨日下午新界東亦錄得超過20毫米雨量。教育局昨表示，今日仍有兩間學校因校園及外圍環境待善後，暫未能恢復面授課堂。

個別地區雨量大 非廣泛不符黑雨標準

西貢、將軍澳及觀塘等地區前日仍因驟雨引致水浸，李家超昨出席行政會議前稱，個別地區雨量雖高達每小時100毫米，惟不屬廣泛性，故不符發出黑色暴雨警告的標準，天文台已發出局部地區大雨警告。他表示，政府正主動巡查較高風險地方，渠務署亦會加緊巡查各區河道和渠溝，並清理仍然遺留的雜物，減低各區再現水浸風險。若然再次出現水浸，會馬上通知市民，應變隊伍亦會出動。

有意見認為本港渠務系統未必能應付數百年一遇大雨，李家超指，政府有計劃強化排水系統，包括加建、維修和擴闊渠務設施，會按今次暴雨水浸情況，優先處理風險較大地區工程，又稱預期不會(don't of course anticipate)再出現同等程度的世紀暴雨，但也不能忽略有關風險。

檢視資訊發放提高安全系數

預警方面，李家超指，現今科技對於雨量變化的預測有限制，發放信息的時間和資訊內容都有一定限制，政府會認真檢視，並提高安全系數，令市民掌握更多細節資訊。對於未來幾天仍有可能出現局部地區大雨，呼籲市民應留意天文台訊息。

民政事務總署昨日和今日在各區設立專門服務櫃枱，供受颱風蘇拉及世紀暴雨影響而有經濟困難的市民，以及因暴雨損失的農戶、養魚戶和漁民，申請緊急援助基金。

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