天文台料寒冷天氣日數約9至17日　林永和稱天氣轉冷求診人數增加

寒冷天氣警告仍然生效。高級科學主任唐宇煇今早(6日)在港台節目指，天文台評估冬季餘下時間至初春整體平均氣溫，將處於「正常至偏高」水平。然而，日與日之間的氣溫變化仍然顯著，因此偶爾仍會出現寒冷天氣。根據推算，預計今個冬季的寒冷天氣日數約為9至17日，屬正常範圍，較去年約7日為多。

唐宇煇解釋，寒冷天氣主要取決於冷空氣或冬季季候風的強度及持續時間。受中國華北的冷空氣影響，本港天氣寒冷，預計冬季季候風會在周末至下周初有所緩和，但整體氣候仍將維持清涼及乾燥。他補充，新界地區因位處內陸，無高樓大廈而散熱快，因此氣溫會較市區低，提醒市民注意保暖，使用暖爐、暖風機時需注意火警。