天文台料寒冷天氣日數約9至17日　林永和稱天氣轉冷求診人數增加

寒冷天氣警告仍然生效。高級科學主任唐宇煇今早(6日)在港台節目指，天文台評估冬季餘下時間至初春整體平均氣溫，將處於「正常至偏高」水平。然而，日與日之間的氣溫變化仍然顯著，因此偶爾仍會出現寒冷天氣。根據推算，預計今個冬季的寒冷天氣日數約為9至17日，屬正常範圍，較去年約7日為多。
唐宇煇解釋，寒冷天氣主要取決於冷空氣或冬季季候風的強度及持續時間。受中國華北的冷空氣影響，本港天氣寒冷，預計冬季季候風會在周末至下周初有所緩和，但整體氣候仍將維持清涼及乾燥。他補充，新界地區因位處內陸，無高樓大廈而散熱快，因此氣溫會較市區低，提醒市民注意保暖，使用暖爐、暖風機時需注意火警。
寒冷乾燥使人體免疫系統變弱
家庭醫生林永和在同一節目說，隨著天氣轉冷，加上市民長假期後回港，已見到診所排隊就診人數增加。他提醒，低溫症對於長者尤為危險，特別是獨居長者，呼籲市民多加留意。此外，他又指流感最近雖有回落，但仍需持續觀察，因寒冷和乾燥的環境會使人體免疫系統變弱。
林永和又指，近日市民腸胃不適的情況增多，要留意天冷時，諾如病毒和沙門氏菌等病原體會較活躍，容易導致腸胃炎等。寒冷天氣亦對有心血管疾病患者有較大影響，市民如果出現心胸痛等症狀，或者手腳及舌頭突然不太靈活，需小心出現中風或心臟病，呼籲患者要多量血壓。另外，嬰幼兒難以調節體溫，照顧者需留意室內的溫度，亦要為嬰幼兒補充足夠水分，注意個人衛生。