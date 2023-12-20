天文台熱帶氣旋名字今起網上投票　候選名字包括「奶茶」「點心」「香片」等 (附連結)

天文台表示，熱帶氣旋名字徵集活動的網上投票階段今日(20日)開始，市民可在早前40個入圍名字中，經網上投票選出20個合適及具香港特色的熱帶氣旋名字，參與投票的市民有機會獲得天文台的精美紀念品，投票網址可按此登入，截止日期為明年1月7日。
參加者有機會獲紀念品
有關活動早前已進行了首階段提交的熱帶氣旋名字，經整理及初步評選後，共有40個名字入圍，當中有香港的特色食物和傳統，名字頗為有趣，例如有「奶茶」、「點心」、「香片」、「荔枝」、「火龍」和「花燈」等；亦有標誌性的人物和動物名，包括「小龍」、「安安」及「佳佳」；亦有多個地標和花卉名稱，例如「青馬」、「沙燕」和「大紅花」等。
目前活動正進入次階段的網上投票，市民可在入圍名單中，選出20個合適及具香港特色的熱帶氣旋名字，投票市民有機會獲得紀念品外，得票最高的20個名字亦將會加至香港的熱帶氣旋名字候補名單，投票結果預計將於明年1月內公布。
聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的颱風委員會自2000年開始，使用一套由區內14個成員提供具地方特色名字的名單，為西北太平洋及南海的熱帶氣旋命名，當中包括中國香港所提供的10個名字。當有熱帶氣旋因造成重大人命傷亡和經濟損失而被颱風委員會要求除名，提供該名字的成員會提交建議的替補名字供颱風委員會考慮。