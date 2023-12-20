天文台熱帶氣旋名字今起網上投票　候選名字包括「奶茶」「點心」「香片」等 (附連結)

參加者有機會獲紀念品

有關活動早前已進行了首階段提交的熱帶氣旋名字，經整理及初步評選後，共有40個名字入圍，當中有香港的特色食物和傳統，名字頗為有趣，例如有「奶茶」、「點心」、「香片」、「荔枝」、「火龍」和「花燈」等；亦有標誌性的人物和動物名，包括「小龍」、「安安」及「佳佳」；亦有多個地標和花卉名稱，例如「青馬」、「沙燕」和「大紅花」等。