天文台錄105年來五月最低溫紀錄 僅16.4度 本周四回升至30度

五一長假期結束，惟連續兩天天氣轉涼兼有驟雨，天文台昨早更在市區錄得最低氣溫僅攝氏16.4度，打破105年以來5月份的最低溫度紀錄，亦是自天文台1884年有紀錄以來，5月氣溫第三低的一天；其餘最凍的兩日均在1917年，分別錄得15.4度和16度。不少市民外出時都換上長袖衣服和長褲，有專家指受冷空氣及下雨影響，令氣溫下降，但預料本周後期氣溫將會回升，周四及五將升至高達30度。

俗語有云：「未食五月粽，寒衣不入櫳」。本港上周五氣溫高達33度，天文台亦首次在4月發出酷熱天氣警告，但事隔數日，昨天街上行人已由背心短褲，換回厚衣長褲、連羽絨背心和頸巾均出動。有市民認為昨日溫度宜人，吳先生表示「我個人來說覺得非常之舒服，最重要是不要下雨」；亦有市民認為天氣變幻莫測，隨身攜帶風褸。