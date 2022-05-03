天文台錄105年來五月最低溫紀錄 僅16.4度 本周四回升至30度

五一長假期結束，惟連續兩天天氣轉涼兼有驟雨，天文台昨早更在市區錄得最低氣溫僅攝氏16.4度，打破105年以來5月份的最低溫度紀錄，亦是自天文台1884年有紀錄以來，5月氣溫第三低的一天；其餘最凍的兩日均在1917年，分別錄得15.4度和16度。不少市民外出時都換上長袖衣服和長褲，有專家指受冷空氣及下雨影響，令氣溫下降，但預料本周後期氣溫將會回升，周四及五將升至高達30度。
俗語有云：「未食五月粽，寒衣不入櫳」。本港上周五氣溫高達33度，天文台亦首次在4月發出酷熱天氣警告，但事隔數日，昨天街上行人已由背心短褲，換回厚衣長褲、連羽絨背心和頸巾均出動。有市民認為昨日溫度宜人，吳先生表示「我個人來說覺得非常之舒服，最重要是不要下雨」；亦有市民認為天氣變幻莫測，隨身攜帶風褸。
根據天文台紀錄，昨早9時20分，屯門、青衣、沙田、將軍澳最低溫度是16至16.4度，上水更只得15.4度，打鼓嶺及長洲再冷一點、錄得15.2度。天文台科學主任劉保宏表示，因受東北季候風帶來的冷空氣影響，加上昨早雨勢持續，令氣溫進一步下降。
受拉尼娜現象影響
天文台前助理台長梁榮武就估計，可能與太平洋東面的海水較正常冷有關，他解釋指這種情況為拉尼娜現象，雖然在很遠，數千甚至過萬公里外的太平洋海面發生，但可間接影響到我們地區的天氣及氣候。他又指，去到端午節其實都仍有冷空氣影響香港，「只不過今次冷空氣的強度較過去近一百年都強些，這個的而且確是罕見的。」天文台展望未來數日天色大致良好，本周後期日間炎熱，周三最高28度，周四及五更達30度。