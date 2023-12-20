天文台颱風名票選今日開始 另推《超時空氣候任務》特輯喚醒氣候變化關注 (李朗僑攝)

天鴿、山竹都是港人難忘的颱風名，但它們都因造成重大人命傷亡和經濟損失，而被颱風委員會要求除名，未來的新颱風亦需有新名字。天文台主辦的熱帶氣旋名字徵集活動網上投票階段於今日(20日)開始。天文台首階段收到的熱帶氣旋名字經整理及初步評選，有40個名字入圍，如四隻大熊貓「樂樂」、「盈盈」、「佳佳」及「安安」齊齊上榜，另有「奶茶」、「點心」、「香片」等與飲食相關又具香港特色名字。 得票最高的20個名字，將會加至中國香港的熱帶氣旋名字候補名單，未來有機會被採用理及初步評選，共有40個名字入圍；參與投票的市民有機會獲得天文台的精美紀念品。

聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的颱風委員會自2000年開始，使用一套由區內14個成員提供具地方特色名字的名單，為西北太平洋及南海的熱帶氣旋命名，當中包括中國香港所提供的10個名字。天文台高級科學主任楊國仲表示，當有熱帶氣旋被颱風委員會要求除名，提供該名字的成員會提交建議的替補名字供颱風委員會考慮；現時香港天文台替補名字只剩下兩至三個，因此適逢天文台140週年，舉辦名字徵集活動。 活動收2萬7千個投稿 天文台科學主任蔡振榮補充，活動收到2萬7千個投稿，扣除重複投稿後，有8,000多個名字進入審核。他續指，天文台按照是否容易朗讀、具香港特色等準則，篩選出40個名字，供市民投票。蔡振榮直言，隨著氣候暖化，海水溫度及海平面上升都影響熱帶氣旋的生成和發展，強颱風的數目未來只會越來越多。「每除名一次，就要諗三個替補」，蔡希望活動投出的20個名字可以慢慢用，並呼籲市民關注全球暖化問題，為環保出一分力。